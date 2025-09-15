Ambasada Rusiei a ironizat acuzațiile României privind drona: „Alt OZN. Regimul de la Kiev provoacă alte state europene într-o aventură militară periculoasă”

Ambasada Rusiei la București a respins acuzațiile României legate de intrarea unei drone rusești în spațiul aerian român, într-un comunicat transmis după convocarea ambasadorului Rusiei la Ministerul Afacerilor Externe.

„Pe 13 septembrie, Ministerul Apărării al României a descoperit un alt OZN (obiect zburător neidentificat) în spațiul aerian al țării și s-a grăbit să anunțe că ar fi vorba de o dronă rusească. În acest sens, pe 14 septembrie, Ministerul Afacerilor Externe al României l-a convocat pe ambasadorul Rusiei pentru a-i transmite ”protestul ferm” al autorităților române. În cursul discuției, însă, niciuna dintre întrebările adresate cu privire la identificarea dronei care ar fi pătruns în spațiul aerian român nu a primit un răspuns concret și convingător”, transmite Ambasada Rusiei la București.

Potrivit sursei citate, „având în vedere lipsa unei confirmări obiective a provenienței naționale a aparatului zburător, protestul părții române a fost respins ca fiind nefondat și nejustificat”.

În comunicat se mai arată că „toate circumstanțele indică faptul că, în realitate, a avut loc o provocare intenționată a regimului de la Kiev, care, temându-se de un eșec militar inevitabil și de răspunderea pentru crimele comise atât împotriva poporului rus, cât și a celui ucrainean, încearcă disperat, prin orice mijloace, să implice alte state europene într-o aventură militară periculoasă împotriva Federației Ruse”.

Ministerul Afacerilor Externe al României a convocat ambasadorul Rusiei după ce drona a intrat în spațiul aerian român, transmițând protestul României și solicitând măsuri pentru prevenirea unor astfel de incidente.

Incidentul a avut loc sâmbătă seara, pe 13 septembrie. O dronă rusească a survolat teritoriul României timp de aproximativ 50 de minute, părăsind țara pe la localitatea Padina.

