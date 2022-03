Ambasada SUA la Kiev: peste 2.300 de copii din estul Ucrainei au fost răpiți de la începutul invaziei și transportați în Rusia

Ambasada SUA la Kiev a transmis marți, 22 martie, că forțele ruse au răpit 2.389 de copii din Donețk și Lugansk.

Ambasada citează Ministerul de Externe Ucrainean.

Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre războiul din Ucraina

”Potrivit Ministerului de Externe ucrainean, forțele ruse au transportat ilegal 2.389 de copii ucraineni din regiunile Donețk și Lugansk în Rusia”, se arată în anunțul ambasadei.

According to the Ukrainian Foreign Ministry, Russian forces have illegally removed 2,389 Ukrainian children from Donetsk and Luhanks oblasts to Russia. This is not assistance. It is kidnapping.