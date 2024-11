După ce SUA a închis temporar ambasada de la Kiev miercuri, 20 noiembrie, alte trei țări NATO au luat aceeași măsură. România nu a închis ambasada din Ucraina, dar a luat măsuri de securitate. Decizia SUA a fost luată pe fondul informațiilor despre un posibil atac aerian.

Italia, Spania și Grecia au luat aceeași măsură ca SUA și au suspectat activitatea misiunilor diplomatice de la Kiev pentru moment. Ambasada americană a fost închisă pe baza unor informații despre un atac iminent care include atât rachete balistice cât și drone.

„Din prudenţă, ambasada va fi închisă, iar angajaţii ambasadei sunt instruiţi să se adăpostească la faţa locului”, a anunţat Departamentul de Stat al SUA pentru Afaceri Consulare într-o postare pe X.

„Ambasada SUA recomandă cetăţenilor americani să fie pregătiţi să se adăpostească imediat în cazul în care este anunţată o alertă aeriană”, adaugă autorităţile americane.

Ambasada României de la Kiev va rămâne deschisă, dar oficialii români au luat măsuri de precauție.

„Având în vedere evoluțiile de securitate din Ucraina, în coordonare cu misiunile diplomatice ale celorlalte state aliate și membre UE, Ambasada României la Kiev a luat măsuri suplimentare în vederea asigurării protecției personalului, activitatea fiind limitată la acțiuni cu caracter de urgență. Situația este monitorizată permanent și, în consultare și cu autoritățile ucrainene, măsurile vor fi adaptate în funcție de evoluții”, a transmis Ministerul de Externe printr-un comunicat.

❗️ Spain's embassy in Kyiv announced that it will also be closed today due to possible security threats - EFE pic.twitter.com/6QCNJd6bXS

‼️ Greece and Italy also announced the temporary closure of their embassies in Kyiv

This came after the US embassy announced the closure. The Americans forecast a "powerful air attack ” on the Ukrainian capital today. pic.twitter.com/2Flxow4q4i