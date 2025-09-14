Ambasadorul Rusiei, convocat din nou la MAE după ce o dronă a intrat în România. „Linia roșie” comunicată Moscovei

Ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat din nou, duminică, 14 septembrie, la Ministerul Afacerilor Externe (MAE), în urma incidentului de sâmbătă seară, atunci când o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al României.

„Nu ne așteptăm să obținem ceva anume din discuția respectivă, cât să comunicăm foarte clar protestul României”, a declarat ministra de Externe Oana Țoiu, la Digi24.

Aceasta este a doua convocare a ambasadorului Lipaev la MAE în ultimele zile. Pe 12 septembrie, diplomatul rus a fost chemat pentru a primi poziția oficială a României privind încălcarea spațiului aerian al Poloniei de către drone rusești, incident calificat atunci de București drept „o escaladare fără precedent” și o amenințare la adresa securității unui stat aliat și partener strategic.

Întrebată dacă există o „linie roșie” comunicată Moscovei și dacă România ar putea lua măsuri mai dure, Oana Țoiu a răspuns afirmativ. „Noi lucrăm împreună cu partenerii noștri din Uniunea Europeană, în special la cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni. Veți vedea și reacția unor parteneri internaționali în solidaritate cu România astăzi, precum și colaborarea în direcția acestui pachet comun de sancțiuni”, a precizat ministra.

Referindu-se la posibilitatea expulzării unor diplomați ruși în cazul repetării incidentelor, șefa diplomației române a subliniat că există „mai multe instrumente diplomatice”, dar prioritatea este consolidarea colaborării internaționale în cadrul NATO și UE pentru descurajarea unor asemenea situații.

„Este foarte important să arătăm un mesaj clar că nu este acceptabil pentru noi să intre o dronă rusească în spațiul nostru aerian. Aceste incidente au loc pe întreg flancul estic. De aceea, România este una dintre țările care a susținut și susține puternic inițiativele de întărire a flancului estic”, a mai declarat Oana Țoiu.

