Amenințarea lui Putin îl pune în mare încurcătură pe Zelenski: Totul se transformă în haos dintr-un motiv simplu

Evoluția războiului Rusiei din Ucraina, care trece de borna de 1.010 zile, rămâne într-o continuă dinamică, iar sfârșitul este imprevizibil. Acum, o amenințare a lui Vladimir Putin îl pune în mare încurcătură pe Volodimir Zelenski. Președintele rus a avertizat că va transforma țintele guvernamentale din Kiev ”în praf”, care ar putea fi lovite de noua rachetă balistică Oreșnik.

Ucraina, în acest moment, nu dispune de sisteme de apărare capabile să distrugă rachetele balistice cu rază medie/intermediară de acțiune ale Rusiei, ceea ce îi creează probleme lui Zelenski. Armata Kievului are în vedere două opțiuni principale: fie modernizarea sistemului de apărare antiaeriană Patriot existent, fie achiziționarea unui sistem THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), SM-3 sau Arrow-3 din SUA, potrivit Financial Times.

„În prezent, Ministerul Apărării și Statul Major selectează ținte de lovit pe teritoriul ucrainean. Acestea ar putea fi instalații militare, întreprinderi de apărare și industriale sau centre de luare a deciziilor de la Kiev”, a declarat Putin joi, după o întâlnire din Kazahstan.

Ads

Generalul american care îl poate răpune pe Putin: Soluția dacă președintele rus refuză negocierile

El a adăugat că racheta Oreșnik desfășurată săptămâna trecută de la Moscova într-un atac asupra orașului Dnipro ar putea distruge situri subterane extrem de protejate, iar Rusia și-a început producția în serie.

„Temperatura elementelor care lovesc atinge 4.000 de grade”, a spus Putin. „Totul din epicentrul exploziei se dezintegrează în fracții și particule elementare. În esență, se transformă în praf.”

Amenințarea vine la doar câteva zile după ce Ucraina și-a închis vineri parlamentul din cauza unei amenințări cu rachete raportate. Clădirea parlamentului Ucrainei este situată în cartierul guvernamental acum puternic păzit al Kievului, împreună cu birourile cabinetului său, administrația prezidențială și banca națională.

Ads

Descoperire cu totul neobișnuită: O nouă specie umană, cu caracteristici ciudate VIDEO

Întrebat la conferința de presă să clarifice dacă Oreșnik ar putea fi folosită împotriva centrelor politice, precum și a site-urilor militare, Putin a răspuns: „A existat această glumă în vremea sovietică despre prognozele meteo: „Prognoza este aceasta: astăzi, în timpul zilei, totul este posibil'”.

„Din nou, industria energetică este supusă unui atac masiv al inamicului”, a declarat ministrul energiei Herman Halushchenko, îndemnând oamenii să caute adăpost în timp ce sirenele raidului aerian sunau la Kiev.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că „aproximativ 100 de drone de atac, peste 90 de rachete de diferite tipuri” au vizat instalațiile energetice ale țării. El a spus că utilizarea de către Rusia a munițiilor cu dispersie a fost raportată în mai multe regiuni ucrainene.

Ads

„Folosirea acestor elemente de cluster complică în mod semnificativ munca salvatorilor și inginerilor noștri din sectorul energetic în atenuarea daunelor, marcând încă o escaladare josnică a tacticilor teroriste ale Rusiei”, a spus Zelenski.

Adunarea NATO îi trimite o undă de șoc lui Putin: Rusia ar tremura la atacurile Ucrainei VIDEO

Acesta a fost al 11-lea atac pe scară largă al Rusiei asupra sectorului energetic al Ucrainei în acest an, au spus autoritățile. După câteva luni cu surse normale de alimentare, Ucraina a reintrodus întreruperile programate pentru consumatori în urmă cu aproximativ 10 zile, autoritățile avertizând că fiecare atac crește și mai mult probabilitatea de întreruperi pe măsură ce temperaturile încep să scadă sub zero.

Pe 21 noiembrie, Rusia a lovit orașul Dnipro cu o rachetă cu ținte multiple, cu focoase convenționale. Ucraina a identificat arma ca fiind o rachetă balistică cu rază intermediară lansată de la un sistem de rachete Kedr. Rusia nu a folosit niciodată o astfel de armă împotriva Ucrainei până acum. O anchetă asupra atacului și evaluarea pagubelor este în desfășurare.

Fabian Hoffmann, expert militar din cadrul Proiectului Nuclear Oslo, a spus că mai multe sisteme de apărare antirachetă fabricate în SUA și Israel pot intercepta mai multe focoase de rachete balistice cu rază intermediară.

„Sisteme precum SM-3 și SM-6 de la Aegis sau Aegis Ashore, precum și cel mai probabil israelian Arrow 3 și THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), pot face față cu siguranță acestui tip de amenințare”.

Ads