Rusia amenință SUA cu ”consecinţe” în urma unui atac ucrainean în Crimeea. „Guvernele lor omoară copii ruşi” VIDEO

Rusia ameninţă luni, 24 iunie, SUA cu represalii - acuzându-le de faptul că omoară copii ruşi, la o zi după un atac ucrainean în Crimeea desfăşurat, acuză Moscova, cu rachete americane, o nouă escaladare între cei doi rivali pe tema Ucrainei, relatează AFP.

Moscova consideră că Washingtonul a devenit o parte a conflictului după ce a autorizat Kievul să folosească rachete cu rază lungă de acţiune împotriva unor regiuni ruseşti şi Crimeei, o peninsulă ucraineană pe care Moscova a anexat-o în 2014 şi pe care o foloseşte ca bază în spatele frontului a armetei ruse.

”Este evident că participarea Statelor Unite la lupte, participarea lor directă, care antrenează moartea unor cetăţeni ruşi, trebuie să aibă consecinţe”, a declarat un purtător de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov.

🚨🌎 Ukraine lunch US ATACMS Missiles into Crimea today.

This after Joe Biden & The West granted Ukraine permissions to strike Russian soil using American weaponry.

You are all witnessing the early days of World War Three in real time. pic.twitter.com/MqnWBcSwUz