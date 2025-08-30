Rusia amenință cu un „marș spre Paris”. Macron, noua țintă a propagandei de la Kremlin VIDEO

Vineri, 29 August 2025, ora 23:49
Propagandistul lui Putin, Vladimir Soloviov FOTO: X@P_kallionienu

Declarațiile recente ale președintelui francez Emmanuel Macron la adresa liderului de la Kremlin au provocat o reacție virulentă din partea propagandei ruse, care a recurs din nou la un discurs amenințător cu accente istorice și retorici belicoase.

Într-un interviu acordat postului de televiziune LCI, președintele Franței l-a descris pe Vladimir Putin drept „un prădător, un căpcăun la ușa Europei”, o formulare care a stârnit iritare la Moscova și a fost preluată imediat de canalele oficiale și neoficiale de comunicare ale regimului rus.

Într-una dintre cele mai agresive reacții, realizatorul TV Vladimir Soloviov, una dintre vocile principale ale aparatului propagandistic rus — a lansat un atac dur la adresa lui Macron, reluând narative vechi despre extinderea NATO și amenințând, în termeni expliciți, cu o posibilă intrare a trupelor ruse „pe Champs-Élysées”, scrie express.co.uk.

„Dacă NATO își duce trupele la granițele noastre, atunci noi vom fi la granițele lor. Macron va lustrui cizmele unui ofițer rus în centrul Parisului,” a spus Soloviov într-o emisiune televizată, reluând retorica suveranistă care alimentează de ani de zile discursul oficial rusesc.

Referința la Paris nu este întâmplătoare: Rusia evocă frecvent simbolic anul 1814, când trupele coaliției anti-napoleoniene, inclusiv soldați ruși, au intrat în capitala Franței. Această amintire istorică este folosită în propagandă pentru a sugera o continuitate a „destinului imperial” rusesc și a legitima ambițiile expansioniste actuale.

Context tensionat

Declarațiile lui Macron și reacția Moscovei vin într-un moment sensibil, pe fundalul discuțiilor din cadrul NATO privind posibile garanții de securitate pentru Ucraina, după eșecul summitului din Alaska dintre președintele american Donald Trump și Vladimir Putin.

Franța, alături de Regatul Unit și Estonia, și-a exprimat disponibilitatea de a trimite trupe în Ucraina pentru a contribui la stabilizarea postbelică a regiunii. Propunerea a fost respinsă imediat de Kremlin, care continuă să acuze Occidentul de tentative de „încercuire strategică” și de escaladare.

În acest climat, amenințările publice cu o ipotetică prezență militară rusă la Paris sunt mai mult decât simple exerciții de retorică: ele reflectă logica revizionistă și disprețul față de ordinea internațională postbelică.

Între legendă și manipulare

Tot în registrul simbolic, propaganda rusă readuce în discuție și legenda potrivit căreia termenul francez „bistro” ar proveni din cuvântul rusesc „быстрый” („repede”), strigat de soldații ruși flămânzi în timpul ocupației Parisului din 1814. Deși această etimologie este disputată de lingviști, ea servește narațiunii ruse despre influența istorică asupra Europei.

În timp ce pe frontul din Ucraina conflictul continuă, pe plan retoric Rusia își intensifică ofensiva mediatică împotriva liderilor occidentali. Emmanuel Macron este doar cel mai recent exemplu al modului în care Kremlinul încearcă să transforme tensiunile diplomatice în confruntări ideologice și simbolice, în care limbajul amenințării devine instrument de politică externă.

