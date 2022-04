Cum i-au umilit americanii pe ruși: Au proiectat steagul Ucrainei chiar pe sediul ambasadei Rusiei din Washington VIDEO

Ambasada Rusiei la Washington a fost luminată noaptea trecută în culorile Ucrainei. Autorul acțiunii este Benjamin Wittes, un activist și analist pe politică și securitate.

El a filmat întreaga acțiune și a postat mai multe filmulețe pe Twitter. Însumate, ca durată, ar avea în jur de două ore.

Benjamin Wittes spune că a venit cu o echipă uriașă de reflectoare care proiectau lumini pe clădirea Ambasadei Rusiei din capitala SUA, dar și cu generatoare.

”Ne gândim la mulți ucraineni care sunt refugiați sau răniți, ori care trăiesc în clădiri bombardate. (...) Am zis că stăm cât combustibil este în generatoare. Nu am crezut că generatoarele vor fi atât de eficiente”, explică, într-unul dintre videourile postate, Benjamin Wittes.

”Ideea a fost să intrăm în ambasadă fără să intrăm în ambasadă, să fim intruzivi fără să fim agresivi. (...) Vrem ca cineva să știe că ne gândim la ei și că vrem să le facem viața grea diplomaților ruși din capitală”, adaugă el.

Mai spune că au ales să folosească lumini și nu sunet deoarece i-ar fi deranjat pe vecini.

Gestul lor nu a trecut neobservat de personalul ambasadei care a pus un reflector alb ca să disipe lumina galben-albastră de pe întreaga clădire.

