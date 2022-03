Unul dintre cei mai buni analiști ai războiului din Ucraina: "Îi mai dau maximum trei săptămâni"

Michael Kofman, unul din cei mai buni analiști ai războiului din Ucraina, susține că în cel mult trei săptămâni conflictul se va stinge.

Încă din toamna trecută, Kofman a observat că mișcările trupelor ruse sugerau că urmează cu adevărat să intre în Ucraina.

"Încerc să nu fac prea multe predicții. Cred că, având în vedere toate problemele din campania rusă, presupunerile delirante, un concept de operațiuni imposibil de realizat, slab pregătiți pentru un război susținut ca acesta, îi mai acord (armatei ruse - n.r.) cel mult trei săptămâni înainte să devină o forță epuizată", a scris acesta pe contul său de Twitter.

I try not to make too many predictions. I think given all the problems in the Russian campaign, delusional assumptions, an unworkable concept of operations, little prepared for a sustained war like this, I give it ~3 more weeks before this is an exhausted force. 1/