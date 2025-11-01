Octombrie, luna cu cele mai multe atacuri ale Rusiei în Ucraina. O creștere de 46% a numărului de rachete ANALIZĂ

Autor: Maria Mora
Sambata, 01 Noiembrie 2025, ora 15:02
Atac rusesc în Kiev Foto: Captură video/X/@RpsAgainstTrump

Rusia a lansat mai multe rachete asupra Ucrainei în octombrie decât în orice altă lună, cel puțin de la începutul anului 2023, în atacuri nocturne care au vizat în special rețeaua electrică, potrivit unei analize a datelor ucrainene realizate sâmbătă de AFP.

Forțele ruse au lansat 270 de rachete asupra țării în octombrie, o creștere de 46% față de septembrie, conform unei compilații de cifre furnizate zilnic de forțele aeriene ucrainene.

Acesta este cel mai mare număr de rachete lansate într-o singură lună împotriva Ucrainei în timpul bombardamentelor nocturne de când forțele aeriene ucrainene au început să publice astfel de rapoarte zilnice la începutul anului 2023.

Atacurile aeriene ruse au lăsat în întuneric zeci de mii de oameni. Moscova a vizat rețeaua electrică a Ucrainei pentru a patra iarnă la rând, ca parte a unei strategii de slăbire a populației civile ucrainene, potrivit Kievului și susținătorilor săi.

În octombrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Rusia că vrea să semene „haos” și să exercite „presiune psihologică” prin atacarea intensă a rețelei electrice a țării.

Ca și în iernile anterioare, pe parcursul lunii octombrie au fost implementate întreruperi de curent prin rotație în toate regiunile țării, inclusiv la Kiev, pentru a atenua penuriile de energie electrică.

În 2024, Curtea Penală Internațională (CPI) de la Haga a emis mandate de arestare pentru înalți oficiali militari ruși pentru presupuse crime de război și crime împotriva umanității în Ucraina, inclusiv atacuri cu rachete împotriva infrastructurii electrice ucrainene.

În octombrie, Rusia a lansat, de asemenea, 5.298 de drone cu rază lungă de acțiune asupra Ucrainei în timpul campaniilor sale de bombardament nocturn, conform datelor de la forțele aeriene ucrainene - o scădere de aproximativ 6% față de septembrie, dar încă aproape de niveluri record.

Ca represalii, Kievul a lansat atacuri împotriva depozitelor de petrol și rafinăriilor rusești, în încercarea de a tăia veniturile din hidrocarburi care finanțează efortul de război al Kremlinului.

Aceste atacuri au dus la o creștere a prețurilor la combustibili în Rusia în ultimele luni.

Zelenski joacă inteligent în America. Cum încearcă președintele ucrainean să câștige simpatia alegătorilor lui Trump
Zelenski joacă inteligent în America. Cum încearcă președintele ucrainean să câștige simpatia alegătorilor lui Trump
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pare să-și fi schimbat radical strategia de comunicare cu publicul american. Potrivit The Wall Street Journal, liderul de la Kiev încearcă acum să...
Lipsa operatorilor pentru dronele interceptor lasă Ucraina vulnerabilă în fața atacurilor rusești
Lipsa operatorilor pentru dronele interceptor lasă Ucraina vulnerabilă în fața atacurilor rusești
Pe măsură ce octombrie se încheie și frigul începe să se simtă tot mai apăsător, Ucraina intră într-o nouă iarnă cu temeri în creștere. Sub ploaia constantă de rachete și drone...
#razboi Ucraina, #atacuri rusia, #atacuri rachete rusia, #retea electrica ucraina, #Volodimir Zelenski , #Razboi Ucraina
