Pe 24 ianuarie, în jurul orei 12:00, un avion de transport militar rus Il-76 s-a prăbușit în districtul Korochan din regiunea Belgorod.

La început, acest lucru a fost raportat de canalele ruse anonime de Telegram, postând rapid un videoclip, iar mai târziu agențiile de stat au făcut referire la Ministerul Apărării al Federației Ruse.

În același timp, o serie de canale media ucrainene, citându-și sursele, au raportat că doborârea avionului IL-76 a fost opera Forțelor Armate ale Ucrainei. Avionul transporta rachete către complexele S-300, din care rușii trag spre regiunea Harkov.

Ulterior, rușii au adăugat: la bordul avionului se presupune că se aflau 65 de militari ucraineni capturați, care erau transportați în regiunea Belgorod pentru un schimb de prizonieri, precum și șase membri ai echipajului, precum și trei gardieni. Acest avion, conform Federației Ruse, a fost urmat de un alt avion cu încă 80 de militari ucraineni la bord, care s-a întors și a zburat în direcția opusă.

Informațiile despre prizonierii de război de la bord au fost imediat comentate în Cartierul General de Coordonare pentru Tratarea Prizonierilor de Război (Korshtab). S-a raportat că și alte structuri specializate colectează și analizează informații și au cerut să se abțină de la răspândirea informațiilor neverificate. „Adversarul desfășoară în mod activ operațiuni speciale de informare îndreptate împotriva Ucrainei, care au ca scop destabilizarea societății ucrainene”, au spus aceștia.

Fapt: Schimbul de prizonieri era planificat

În dimineața zilei de 24 ianuarie, canalele private de Telegram, pe care se discută de obicei problema eliberării prizonierilor ucraineni, au emis un mesaj în ucraineană, obișnuit pentru o astfel de zi: „Vești bune tuturor” și au adăugat steagul Ucrainei.

Aceasta însemna că un schimb de prizonieri de război ar putea avea loc. Mai devreme, partea ucraineană a declarat că Ucraina a reușit în sfârșit să deblocheze procesul de negocieri privind schimburile de prizonieri. Primul schimb din 2024 a avut loc pe 3 ianuarie, când, potrivit datelor oficiale, s-au întors 230 de militari și civili în Ucraina. De asemenea, cel puțin încă un schimb era planificat în ianuarie.

Maria Klymyk, jurnalistă a Inițiativei Media pentru Drepturile Omului, care investighează întoarcerea prizonierilor de război ucraineni, spune că, dacă Rusia a fost de acord să returneze ucrainenii, de obicei îi adună în diferite locuri de detenție de pe teritoriul Federației Ruse. De regulă, aceștia sunt transportate cu avioane, deoarece coloniile în care sunt ținuți sunt împrăștiate pe întreg teritoriul Rusiei.

„Conform mărturiilor militarilor ucraineni eliberați din captivitate, aceștia erau adesea transportați cu avionul prin teritoriul Rusiei - adică din colonie în colonie, cât și pentru schimb". Dacă vorbim de logistică, în ajunul schimburilor, un avion zboară din aerodrom în aerodrom și strângea prizonieri. Adică un avion a făcut mai multe aterizări înainte de a ajunge la destinație, unde soldații erau urcați în autobuze sau camioane și dus la granița cu Ucraina”, adaugă ea într-o conversație cu publicația Focus.

Klymyk citează din mărturiile militarilor. Unul dintre ei, de exemplu, menționează că a fost transportat din Crimeea ocupată cu avionul la Kursk, iar altul a fost dus la un schimb. Ea citează un martor: „Poliția militară ne legă la ochi, avionul decolează, eu nu știu unde zbor”.

Il-76 este o aeronavă populară în Rusia

Il-76 este un avion de transport militar sovietic ce funcționează din 1975 și este proiectat pentru transportul de echipamente și mărfuri diverse.

Expertul militar Mihail Zhirokhov menționează acest lucru:

„Asemenea avioane zboară în mod regulat între bazele marinei ruse, de exemplu, o dată sau de două ori pe săptămână. Mai ales pe distanțe lungi, în special către țările din Orientul Mijlociu și Africa. Ei au fost cei care au transportat personal și echipamente în Siria. Il-76, de regulă, transportă ceva din punctul A în punctul B, iar pe drum iau încărcătură suplimentară - piese de schimb, muniție, oameni. Este ilogic să conduci un avion proiectat pentru 145 oameni cu doar 60 de persoane (sunt și versiuni cu două etaje unde încap 225 de persoane). Il-76 consumă opt tone de combustibil în doar o oră. Deși Rusia este o țară bogată în petrol, este totuși foarte scump pentru ei. Prin urmare, trebuia să transporte fie echipament, fie muniție”, spune el.

Dar avioane rusești similare zboară în mod regulat către aeroportul din Belgorod. Aerodromul a fost de mult închis transportului aerian civil.

„Este greu de spus cum asigură securitatea — aerodromul se află la o sută de kilometri de granița cu Ucraina. Au pus acolo sistemul de apărare aeriană Panțîr”, spune Mihail Zhirokhov.

Aterizare sau decolare: în ce etapă a avut loc prăbușirea avionului Il-76?

Rușii susțin că avionul Il-76 zbura de la aerodromul Chkalovsky de lângă Moscova la Belgorod.

Experții ucraineni care au analizat videoclipul postat de ruși spun că acesta arată că avionul nu ateriza, ci decola, îndreptându-se spre Rusia.

Since the media is just parroting the russians without any investigative journalism. (Has that died these days?) Here is a nice long 🧵thread with some facts about the IL-76 that was shot down over russia.

First. The IL-76 was leaving Belgorod and heading away from #Ukraine pic.twitter.com/4BlvFm1AWh