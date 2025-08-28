Andrei Caramitru prezice finalul Rusiei: „Colapsul devine inevitabil și nimeni și nimic nu îl mai poate opri”

Autor: Maria Mora
Joi, 28 August 2025, ora 10:17
554 citiri
Andrei Caramitru prezice finalul Rusiei: „Colapsul devine inevitabil și nimeni și nimic nu îl mai poate opri”
Caramitru susține că Rusia va intra în colaps economic ca urmare a scăderii prețului petrolului FOTO Hepta

Economistul Andrei Caramitru prezice finalul Rusiei, ca urmare a problemelor economice cu care țara se confruntă. Acesta susține că un colaps economic este de așteptat în orice condiții, în special pe fondul scăderii masive a prețului petrolului.

„Finalul Rusiei. Vorbesc cu foarte multă lume, chiar în zone de decizie, care efectiv NU înțelege situația reală de acolo. În special la noi - și asta duce la decizii inclusiv ale statului care sunt stupide. Vă traduc deci. Goldman Sachs estimează că prețul petrolului va scădea la 50 până spre finalul lui 2026. Motivele: supra-producție OPEC și SUA + scădere cerere din cauza electrificării flotei de mașini (în special în China). 50 e prețul petrolului Brent”, scrie Caramitru, care amintește că „petrolul Ural (cel rusesc, de mai proastă calitate) e în general 10 dolari mai ieftin”.

Acesta susține că din prețul rezultat se mai scad 10 dolari ca urmare a sancțiunilor impuse Rusiei.

„Deci - dacă prețul Brent scade spre 50, cash efectiv pentru ruși înseamnă 30-35 pe baril. Ei produc cu mai mult de 40. Deci - SINGURA lor sursă de bani nu doar că dispare, dar devine o sursă de pierderi. În situația asta, statul lor nu poate funcționa, intră în implozie fix ca în 89-91. Doar că mult mai dur de data asta, că atunci nu aveau un asemenea mega război care îi costă 1 miliard de dolari pe zi. Chiar dacă războiul se oprește - vor trebui să țină soldații pe linia de contact, deci nu vor economisi nimic. Și oricum nu ai ce economisi când singura ta producție și sursa de bani produce pierderi de la început”, mai scrie economistul.

Caramitru susține că nimeni și nimic nu poate opri colapsul Rusiei, care se va întâmpla și dacă „există sancțiuni sau nu, dacă îi ajută SUA sau nu, dacă continuă războiul sau nu”.

„Dinamica e implacabilă. PS: Sumele de bani necesare ca să nu colapseze sunt atât de imense (vorbim de vreo două sute de miliarde pe an timp de mulți ani, adică vreun trilion de dolari) încât nici măcar SUA sau China - nici dacă vor - nu au cum să-i salveze. Și nu vor dori să-i salveze oricum”, încheie acesta.

Care va fi factorul decisiv în calculele lui Putin privind negocierile legate de Ucraina. Avertismentul economiștilor ruși
Care va fi factorul decisiv în calculele lui Putin privind negocierile legate de Ucraina. Avertismentul economiștilor ruși
Economia fragilizată a Rusiei, marcată de încetinirea creșterii și de un deficit bugetar în expansiune, ar putea deveni un factor decisiv în calculele președintelui Vladimir Putin privind...
Reacția lui Volodimir Zelenski, după atacul înfiorător al Rusiei asupra Kievului. Bilanțul victimelor este în creștere. „Rusia alege racheta balistică în locul negocierilor” VIDEO
Reacția lui Volodimir Zelenski, după atacul înfiorător al Rusiei asupra Kievului. Bilanțul victimelor este în creștere. „Rusia alege racheta balistică în locul negocierilor” VIDEO
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat joi, 28 august, pe reţelele sociale că cel puţin opt persoane au fost ucise în valul de atacuri ruseşti din cursul nopţii asupra...
#razboi Ucraina, #pret petrol, #colaps economic, #economie Rusia, #pierderi economice , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Cea mai frumoasa jurnalista sportiva" a raspuns, dupa decizia prin care "si-a pus in cap" tot internetul
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Umilinta istorica in Europa: la pauza scorul era 5-0, in play-off-ul pentru UEFA Champions League!

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Marea Britanie rămâne alături de Republica Moldova: „Îi vom apăra de amenințarea interferenței, corupției și sabotajului” GALERIE FOTO/VIDEO
  2. Alertă de caniculă la final de vară. Județele în care temperaturile urcă la 37 de grade HARTĂ
  3. Transfăgărășanul, lăudat în presa străină: Cel mai frumos din Europa. Un drum pe care nu ar trebui să-ți pierzi concentrarea
  4. Andrei Caramitru prezice finalul Rusiei: „Colapsul devine inevitabil și nimeni și nimic nu îl mai poate opri”
  5. Liderul Coreei de Nord va participa la parada militară din China. Și Vladimir Putin va fi la eveniment
  6. Guvernatorul celui mai mare stat SUA avertizează că Trump nu va mai pleca de la putere: „Treziți-vă, vă pierdeți țara! Credeți că glumește când vorbește despre 2028” VIDEO
  7. Reacția lui Volodimir Zelenski, după atacul înfiorător al Rusiei asupra Kievului. Bilanțul victimelor este în creștere. „Rusia alege racheta balistică în locul negocierilor” VIDEO
  8. Cum va fi vremea astăzi, 28 august. Temperaturile cresc în continuare. Câte grade vom avea în Capitală
  9. Robert Kennedy Jr. a demis-o pe directoarea principalei agenţii sanitare americane. „A refuzat să valideze directive periculoase şi să concedieze experţi” FOTO
  10. Cine este polițistul care a sărit în apărarea livratorului lovit în București. „Ai făcut și România un picuț mai bună!” VIDEO