Andrei Caramitru prezice finalul Rusiei: „Colapsul devine inevitabil și nimeni și nimic nu îl mai poate opri”

Economistul Andrei Caramitru prezice finalul Rusiei, ca urmare a problemelor economice cu care țara se confruntă. Acesta susține că un colaps economic este de așteptat în orice condiții, în special pe fondul scăderii masive a prețului petrolului.

„Finalul Rusiei. Vorbesc cu foarte multă lume, chiar în zone de decizie, care efectiv NU înțelege situația reală de acolo. În special la noi - și asta duce la decizii inclusiv ale statului care sunt stupide. Vă traduc deci. Goldman Sachs estimează că prețul petrolului va scădea la 50 până spre finalul lui 2026. Motivele: supra-producție OPEC și SUA + scădere cerere din cauza electrificării flotei de mașini (în special în China). 50 e prețul petrolului Brent”, scrie Caramitru, care amintește că „petrolul Ural (cel rusesc, de mai proastă calitate) e în general 10 dolari mai ieftin”.

Acesta susține că din prețul rezultat se mai scad 10 dolari ca urmare a sancțiunilor impuse Rusiei.

„Deci - dacă prețul Brent scade spre 50, cash efectiv pentru ruși înseamnă 30-35 pe baril. Ei produc cu mai mult de 40. Deci - SINGURA lor sursă de bani nu doar că dispare, dar devine o sursă de pierderi. În situația asta, statul lor nu poate funcționa, intră în implozie fix ca în 89-91. Doar că mult mai dur de data asta, că atunci nu aveau un asemenea mega război care îi costă 1 miliard de dolari pe zi. Chiar dacă războiul se oprește - vor trebui să țină soldații pe linia de contact, deci nu vor economisi nimic. Și oricum nu ai ce economisi când singura ta producție și sursa de bani produce pierderi de la început”, mai scrie economistul.

Caramitru susține că nimeni și nimic nu poate opri colapsul Rusiei, care se va întâmpla și dacă „există sancțiuni sau nu, dacă îi ajută SUA sau nu, dacă continuă războiul sau nu”.

„Dinamica e implacabilă. PS: Sumele de bani necesare ca să nu colapseze sunt atât de imense (vorbim de vreo două sute de miliarde pe an timp de mulți ani, adică vreun trilion de dolari) încât nici măcar SUA sau China - nici dacă vor - nu au cum să-i salveze. Și nu vor dori să-i salveze oricum”, încheie acesta.

