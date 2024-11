Animale în schimbul soldaților nord-coreeni trimiși în Rusia. Cadoul făcut de Putin lui Kim Jong-un VIDEO

Rusia a transferat peste 70 de animale, inclusiv un leu african şi doi urşi bruni, de la grădina zoologică din Moscova la grădina zoologică din capitala nord-coreeană Phenian, a anunţat miercuri, 20 noiembrie, guvernul rus, relatează Reuters.

Animalele sunt „un cadou de la (preşedintele rus) Vladimir Putin pentru poporul coreean”, a declarat guvernul de la Moscova.

Aleksandr Kozlov, ministrul rus al resurselor naturale, a supervizat personal relocarea animalelor, care au fost transportate cu avionul la grădina zoologică centrală din Phenian însoţite de veterinari de la grădina zoologică din Moscova.

Imaginile publicate de guvernul rus arată un avion, un cacadu alb care călătoreşte într-o ladă, apoi pe oficialii locali nord-coreeni care îl însoţesc pe Kozlov într-un tur al grădinii zoologice nord-coreene.

