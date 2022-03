Hackerii de la Anonymous au anunțat luni, 7 martie, că au piratat canalele de știri din Rusia.

Într-o postare pe Facebook, grupul de hackeri a anunțat că le-a arătat rușilor imaginile reale din orașele ucrainene bombardate, în contextul în care autoritățile încearcă să ascundă adevărul.

Imaginile apărute la TV au fost făcute publice și pe Twitter.

Anonymous have hacked Russian channels and show real war footage of Ukrainian cities bombed, fact Russia denies pic.twitter.com/zhxf2USZw1