Anonymous a transmis un ultimatum pentru firmele străine care refuză să plece din Rusia: ”Vă oferim 48 de ore să reflectați!”

Grupul de hackeri Anonymous le-a cerut companiilor străine să se retragă din Rusia în 48 de ore.

Hackerii, care au început un ”război cibernetic” împotriva Rusiei după invazia în Ucraina, au postat mesajul duminică noapte.

Press Release: We call on all companies that continue to operate in Russia by paying taxes to the budget of the Kremlin's criminal regime: Pull out of Russia! We give you 48 hours to reflect and withdraw from Russia or else you will be under our target! #Anonymous #OpRussia pic.twitter.com/7HO9UzeBoc