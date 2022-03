Grupul de hackeri Anonymous a făcut public un ordin secret al Ministerului rus al Apărării care vizează Ucraina, după ce a spart baza de date a instituției.

Din document reiese că Rusia pregătește o serie de videoclipuri și imagini false cu scopul de a discredita armata ucraineană, în contextul în care se discută că tot mai mulți soldați ruși dezertează.

Mai exact, Moscova ar intenționa să prezinte fragmente în care soldații Forțelor Armate ucrainene își bat joc de ”prizonierii de război ruși”.

Leaked document from Russia with order to film propaganda videos in order to discredit the attitude of Ukrainian forces to POWs pic.twitter.com/OofICo21QQ