Anonymous a făcut public numele soldaților ruși care luptă în Ucraina: ”Toți trebuie judecați pentru crime de război”

Datele personale ale celor 120.000 de soldați ruși care luptă pentru cucerirea Ucrainei au fost făcute publice duminică de Anonymous.

Potrivit unei postări pe contul de Twitter al organizației, soldații lui Putin trimiși pe frontul din Ucraina trebuie să fie judecați pentru crime de război.

”Toți soldații care au participat la invadarea Ucrainei ar trebui să fie judecați de un tribunal pentru crime de război”.

Statement: Personal data of 120,000 Russian soldiers fighting in Ukraine was leaked -

https://ddosecrets[.]com/wiki/Russian_soldier_leak

All soldiers participating in the invasion of Ukraine should be subjected to a war crime tribunal.