Ucrainenii se antrenează cu armament folosit de Armata Imperială Rusă, potrivit unor filmări publicate pe contul de Twitter Ukraine Weapons Tracker.

Deși au primit noi arme din partea Occidentului, la antrenamente soldații folosesc armament vechi și improvizează sisteme de apărare antiaeriană.

În imaginile postate pe internet se observă cum ucrainenii au montat un tun antiaerian AZP S-60, de 57 de mm, pe un camion pentru a putea simula un dispozitiv de apărare antiaeriană.

”Acest model a intrat în serviciu încă din 1950, dar în situația actuală este mai bine decât nimic pentru formațiunile de voluntari”, notează sursa citată.

#Ukraine: The Territorial Defense Forces of #Kharkiv operating a technical with an AZP S-60 57mm anti-aircraft gun mounted - this model entered service back in 1950, but in the current situation it is better than nothing for volunteer formations. Also notice a M1910/30 Maxim MG. pic.twitter.com/fMGOWs19wC