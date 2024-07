Un nou lot de soldați ucraineni se antrenează pe Starstreak, cea mai rapidă rachetă sol-aer cu rază scurtă din lume VIDEO

Forțele armate ale Ucrainei au anunțat, marți, 23 iulie, că un alt lot de soldați ai săi se află în Marea Britanie și învață cum să folosească temuta rachetă Starstreak, scrie Kyiv Independent.

„Racheta Starstreak se deplasează cu o viteză de peste trei ori mai mare decât viteza sunetului și poate lovi o țintă de mai multe ori datorită celor trei proiectile asemănătoare unor săgeți”, a declarat Statul Major al Ucrainei pe Facebook.

„Instruirea îi va ajuta pe recruții ucraineni să își apere cerul de atacurile ilegale ale Rusiei”.

💥 Meet the Stormer armed with Starstreak missiles and part of the 200 armoured vehicles the UK has donated to Ukraine.

🤝 Our commitment to Ukraine remains steadfast, and we will match or exceed last year’s military support in 2023.

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/fth5X4qw88