Întâlnirea Trump-Putin ar putea "redesena" nu doar Ucraina, ci și Europa. Avertisment sumbru venit din Germania

Autor: Adrian Zia
Vineri, 08 August 2025, ora 21:56
2068 citiri
Donald Trump și Vladimir Putin FOTO X/@LisaToddSutton

Jurnalistul german Nikolas Busse, de la influenta publicație Frankfurter Allgemeine Zeitung, a făcut, într-un editorial, un anunț sumbru privind războiul din Ucraina.

Busse i-a avertizat pe liderii europeni că "trebuie să facă tot posibilul pentru a-și face vocea auzită: Nu este vorba doar despre o posibilă reorganizare a Ucrainei, ci și a Europei (de Est)", referindu-se la viitoarea întâlnire dintre Trump și Putin, la care ei nu au fost invitați.

"Președintele rus răspunde presiunilor – dar nu ar trebui să ne așteptăm la prea mult de la o întâlnire cu Trump, deocamdată. Kremlinul va încerca să exploateze discuțiile în propriile scopuri.

Încă o dată, devine clar că Putin răspunde doar presiunilor. Se pare că a luat amenințarea lui Trump cu sancțiuni secundare mai în serios decât unii din Occident; la urma urmei, președintele american a demonstrat în cazul Indiei că este dispus să acționeze. Veniturile din petrol sunt atât de importante pentru Rusia încât Trump a găsit aici o pârghie pe care Occidentul a ezitat până acum să o folosească.

Dar asta e istorie. Sub Biden, nici în America, nici în Europa nu a existat dorința de a pune relațiile cu India (și cu atât mai puțin pe cele cu China) sub o asemenea tensiune din cauza Ucrainei.

Procesul de la Minsk nu a adus pacea

Disponibilitatea lui Putin de a se întâlni este însă departe de cerința lui Trump ca Rusia să accepte o înțelegere pentru a pune capăt războiului în termen de zece sau doisprezece zile. Într-adevăr, președintele rus și-a făcut, deocamdată, un răgaz cu o concesie minimă.

Nici nu ar trebui să ne așteptăm la prea mult de la o întâlnire personală între cei doi șefi de stat. Putin are multă practică în a folosi astfel de ocazii în propriile scopuri: pentru a obține concesii de la cealaltă parte sau pentru a câștiga timp.

După cum se știe, Procesul de la Minsk nu a adus pacea, ci a fost doar o rampă de lansare până la următoarea escaladare rusească.

Dorința Kremlinului de a evita o întâlnire tripartită cu Zelenski arată că rușii încă speră să rezolve problema bilateral cu Trump, în favoarea lor. Aceasta ar fi, ca să folosim cuvintele președintelui SUA, o „înțelegere” proastă și pentru America, deoarece nu ar aduce stabilitate.

Anunțul lui Rubio privind o reconciliere cu pozițiile Ucrainei și ale europenilor este un indiciu că Washingtonul a înțeles acest lucru.

Este de sperat că va începe acum o fază de diplomație serioasă pentru Ucraina, deoarece acest război durează deja mult prea mult. Strategia occidentală a avut întotdeauna ca scop aducerea lui Putin la masa negocierilor. Se pare că acel moment a sosit acum, deși nu într-un moment de putere a Ucrainei.

În cele din urmă, totul se va reduce la detalii, așa că europenii trebuie să facă tot posibilul pentru a-și face vocea auzită: Nu este vorba doar despre o posibilă reorganizare a Ucrainei, ci și a Europei (de Est)", a scris Nikolas Busse pentru Frankfurter Allgemeine Zeitung.

O întâlnire între Donald Trump și Vladimir Putin este planificată pentru sfârșitul săptămânii viitoare, a anunțat un oficial senior de la Casa Albă, potrivit Sky News.

Printre opțiunile avute în vedere pentru întâlnirea la nivel înalt se numără Emiratele Arabe Unite, Ungaria, Elveția și Roma.

