Întâlnirea Trump-Putin ar putea "redesena" nu doar Ucraina, ci și Europa. Avertisment sumbru venit din Germania

Jurnalistul german Nikolas Busse, de la influenta publicație Frankfurter Allgemeine Zeitung, a făcut, într-un editorial, un anunț sumbru privind războiul din Ucraina.

Busse i-a avertizat pe liderii europeni că "trebuie să facă tot posibilul pentru a-și face vocea auzită: Nu este vorba doar despre o posibilă reorganizare a Ucrainei, ci și a Europei (de Est)", referindu-se la viitoarea întâlnire dintre Trump și Putin, la care ei nu au fost invitați.

"Președintele rus răspunde presiunilor – dar nu ar trebui să ne așteptăm la prea mult de la o întâlnire cu Trump, deocamdată. Kremlinul va încerca să exploateze discuțiile în propriile scopuri.

Încă o dată, devine clar că Putin răspunde doar presiunilor. Se pare că a luat amenințarea lui Trump cu sancțiuni secundare mai în serios decât unii din Occident; la urma urmei, președintele american a demonstrat în cazul Indiei că este dispus să acționeze. Veniturile din petrol sunt atât de importante pentru Rusia încât Trump a găsit aici o pârghie pe care Occidentul a ezitat până acum să o folosească.

Dar asta e istorie. Sub Biden, nici în America, nici în Europa nu a existat dorința de a pune relațiile cu India (și cu atât mai puțin pe cele cu China) sub o asemenea tensiune din cauza Ucrainei.

Ads

Procesul de la Minsk nu a adus pacea

Disponibilitatea lui Putin de a se întâlni este însă departe de cerința lui Trump ca Rusia să accepte o înțelegere pentru a pune capăt războiului în termen de zece sau doisprezece zile. Într-adevăr, președintele rus și-a făcut, deocamdată, un răgaz cu o concesie minimă.

Nici nu ar trebui să ne așteptăm la prea mult de la o întâlnire personală între cei doi șefi de stat. Putin are multă practică în a folosi astfel de ocazii în propriile scopuri: pentru a obține concesii de la cealaltă parte sau pentru a câștiga timp.

După cum se știe, Procesul de la Minsk nu a adus pacea, ci a fost doar o rampă de lansare până la următoarea escaladare rusească.

Dorința Kremlinului de a evita o întâlnire tripartită cu Zelenski arată că rușii încă speră să rezolve problema bilateral cu Trump, în favoarea lor. Aceasta ar fi, ca să folosim cuvintele președintelui SUA, o „înțelegere” proastă și pentru America, deoarece nu ar aduce stabilitate.

Ads

Anunțul lui Rubio privind o reconciliere cu pozițiile Ucrainei și ale europenilor este un indiciu că Washingtonul a înțeles acest lucru.

Este de sperat că va începe acum o fază de diplomație serioasă pentru Ucraina, deoarece acest război durează deja mult prea mult. Strategia occidentală a avut întotdeauna ca scop aducerea lui Putin la masa negocierilor. Se pare că acel moment a sosit acum, deși nu într-un moment de putere a Ucrainei.

În cele din urmă, totul se va reduce la detalii, așa că europenii trebuie să facă tot posibilul pentru a-și face vocea auzită: Nu este vorba doar despre o posibilă reorganizare a Ucrainei, ci și a Europei (de Est)", a scris Nikolas Busse pentru Frankfurter Allgemeine Zeitung.

O întâlnire între Donald Trump și Vladimir Putin este planificată pentru sfârșitul săptămânii viitoare, a anunțat un oficial senior de la Casa Albă, potrivit Sky News.

Printre opțiunile avute în vedere pentru întâlnirea la nivel înalt se numără Emiratele Arabe Unite, Ungaria, Elveția și Roma.

Ads