Anunțul care "tulbură apele" înaintea summit-ului din Alaska. Putin și Trump nu vor semna documente la finalul întâlnirii. Dmitri Peskov: "Nu a fost pregătit nimic"

Autor: Adrian Zia
Joi, 14 August 2025, ora 19:29
180 citiri
Dmitri Peskov și Vladimir Putin FOTO X/@P_Kallioniemi

Întâlnirea din Alaska dintre președinții Rusiei și Statelor Unite, Vladimir Putin și Donald Trump, începe vineri, 15 august, la ora 22:30, ora Moscovei (și a României), și va fi deschisă de o discuție între cei doi lideri, la care vor mai participa doar cei doi traducători, a declarat joi, 14 august, consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov, citat de TASS.

Răspunzând la o întrebare despre posibilitatea semnării vreunui document, purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, a spus: „Nu, nu este de așteptat; nu a fost pregătit nimic și este puțin probabil să existe vreun document”. El a adăugat că ar fi „nepotrivit să încercăm să prezicem rezultatele”, scrie pravda.com.ua.

„Având în vedere că va exista o conferință de presă comună, președintele va prezenta, desigur, gama de acorduri și înțelegeri care pot fi atinse”, a mai spus Peskov.

Președintele american Donald Trump a estimat joi, 14 august, că omologul său rus Vladimir Putin este pregătit să încheie un acord menit să pună capăt războiului în Ucraina, dar un astfel de acord va putea fi convenit numai după o întâlnire la care să participe și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, întâlnire care să urmeze summitului Trump-Putin ce are loc vineri în Alaska, summit despre care președintele american nu exclude totuși posibilitatea să se încheie cu un eșec, relatează agențiile AFP și Reuters.

''Cred acum că el (Putin) este convins că va încheia un acord. Cred că o va face, și vom afla asta'' la întâlnirea de vineri, 15 august, a spus Trump într-un interviu la Fox News Radio.

''Această întâlnire va deschide calea pentru o altă'', a continuat Trump, referindu-se la un summit ulterior la care să participe el, Putin și Zelenski, summit pentru care a spus că sunt deja examinate trei posibile locații, una dintre ele fiind tot Alaska, unde președintele ucrainean ar putea veni după summitul ruso-american, dacă acesta se va încheia favorabil.

''A doua întâlnire va fi foarte, foarte importantă, întrucât va fi cea la care ei vor încheia un acord'', a indicat Trump, care a reafirmat că un acord de pace va presupune concesii teritoriale, deși Zelenski susține insistent că nu va ceda niciun teritoriu Rusiei. ''Nu vreau să folosesc termenul ''împărțirea lucrurilor'', dar, într-un anumit fel, nu este un termen greșit. Vor exista schimburi în ce privește frontierele, teritoriile'', a explicat președintele american.

Totuși, el a estimat o probabilitate ''de 25%'' ca summitul pe care-l va avea vineri cu Putin la o bază militară din apropierea orașului Anchorage să se încheie cu un eșec, caz în care, a spus el, își va vedea mai departe de conducerea SUA, sugerând astfel că nu se va mai implica în soluționarea negociată a războiului ruso-ucrainean.

''În funcție de ce se întâmplă la întâlnirea mea (cu Putin), îi voi telefona președintelui Zelenski și îl voi anunța dacă se pot întâlni'', a concluzionat președintele SUA.

Cu o zi în urmă, Trump a avertizat din nou Rusia cu ''consecințe foarte grave'' dacă nu acceptă să încheie războiul, el amenințând-o anterior cu noi sancțiuni directe și cu sancțiuni impuse partenerilor comerciali ai săi prin taxe vamale secundare asupra importurilor de petrol rusesc.

În acest timp, la Moscova, președinția rusă a transmis că Putin și Trump vor aborda la summitul din Alaska ''chestiunile cele mai complexe'', războiul din Ucraina fiind doar una dintre ele, o alta fiind stabilitatea strategică, însă nu vor semna niciun document la finalul întâlnirii.

Dar președintele rus ''va explica acordurile și înțelegerile convenite'' la o conferință de presă comună cu Trump după summit, potrivit Kremlinului. Președintele american nu a confirmat însă această conferință de presă comună, dând de înțeles în interviul pentru Fox News Radio că aceasta va depinde de modul cum se va desfășura întâlnirea cu Putin.

#razboi Ucraina, #intalnire trump putin alaska, #semnare documente, #Dmitri Peskov purtator cuvant Vladimir Putin , #Razboi Ucraina
