Cum a păcălit Rusia una dintre cele mai dense rețele de apărare antiaeriană din lume VIDEO

Toate dovezile arată că Rusia a executat o operațiune complexă de atac cu rachete pentru a evita cea mai bună apărare antiaeriană a Kievului și pentru a lovi cu precizie țintele vizate, dintre care una a fost un spital de copii.

Atacul mortal cu rachete multiple al Rusiei din 8 iulie asupra Kievului a fost rezultatul unei planificări sofisticate și al unor tactici care au învins una dintre cele mai dense rețele de apărare antiaeriană din lume, arată o analiză Kyiv Post.

Atacul rusesc a început cu o mișcare de tip "momeală și schimbare", probabil menită să atragă atenția apărării antiaeriene ucrainene într-o direcție și să ofere planificatorilor ruși informații în timp real cu privire la locul în care se aflau unitățile de apărare antiaeriană ale Ucrainei, de obicei mobile.

Potrivit bloggerilor militari ucraineni și rețelelor locale de apărare antiaeriană, luni dimineața, în jurul orei 1:30, patru bombardiere rusești Tu-95MS (cod NATO-Bear) au început atacul prin lansarea a patru rachete de croazieră către spațiul aerian ucrainean de deasupra Mării Caspice.

Reportedly, these are Russian missiles flying over the Caspian Sea towards Ukraine during Russian massive missile attack on Monday, July 8. https://t.co/z6TLOxW6m3 pic.twitter.com/xfdad9MzPN