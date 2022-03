Apple renunță la băncile sancționate de Rusia din lista de bănci acceptate pentru Apple Pay.

O postare de pe contul de Twitter SupportDiffs a arătat că Apple a eliminat Novikombank, una dintre băncile care a fost inclusă în sancțiuni, din lista de bănci susținute de Apple Pay.

Apple confirms recently-sanctioned Novikombank in Russia no longer works with Apple Pay. https://t.co/cc8EirMY0Y — Stephen Warwick (@StephenWarwick9) February 28, 2022

După ce sancțiunile din Statele Unite au fost anunțate săptămâna trecută, clienții băncilor ruse afectate au observat că Apple Pay (și alte servicii de plată digitală precum Google Pay) au încetat să funcționeze în Rusia.

Clienții acelor bănci nu ar putea să-și folosească cardurile în străinătate sau să facă plăți online către companiile înregistrate în țări care au emis sancțiuni, a spus Banca Centrală.

Acum, se pare că Apple întrerupe acele bănci de la Apple Pay și în afara țării. Acestea sunt în prezent băncile care fac parte în prezent din sancțiuni (conform raportului anterior):

Grupul VTB

Sovcombank

Novikombank

Promsvyazbank

Otkritie

Deși Apple Pay nu mai este disponibil, clienții acelor bănci ar trebui să poată folosi în continuare cardul fizic și plata contactless cu cardul dacă acceptă NFC. Cu toate acestea, pe măsură ce mai multe țări adoptă sancțiuni împotriva Rusiei și a băncilor sale, clienții ar putea găsi din ce în ce mai puține locuri pentru a-și folosi cardurile de debit și de credit emise de băncile afectate.

De asemenea, Apple a oprit marți, 1 martie, toate vânzările de produse de pe site-ul său online din Rusia, astfel, clienții din Rusia nu mai pot achiziționa Mac-uri, iPhone-uri, iPad-uri și alte dispozitive Apple. Încercarea de a face o achiziție din magazinul din Rusia are ca rezultat un rezultat „livrare indisponibilă” atunci când încercați să adăugați un produs în coșul online, scrie macrumors.com.

Vânzările au fost oprite în urma unei cereri de săptămâna trecută din partea viceprim-ministrului ucrainean Mykhailo Fedorov, care a scris o scrisoare către CEO-ul Apple, Tim Cook, prin care i-a cerut Apple să oprească vânzările de dispozitive și să blocheze accesul la App Store în Rusia.

"Fac un apel la tine și sunt sigur că nu numai că vei auzi, dar vei face tot posibilul pentru a proteja Ucraina, Europa și, în sfârșit, întreaga lume democratică de agresiuni autoritare sângeroase - pentru a opri furnizarea de servicii și produse Apple către Federația Rusă, inclusiv blocarea accesului la App Store!

Suntem siguri că astfel de acțiuni vor motiva tinerii și populația activă a Rusiei să oprească în mod proactiv agresiunea militară rușinoasă."

În februarie, Statele Unite au implementat sancțiuni împotriva Rusiei, împiedicând companiile să exporte anumite produse în țară, dar Apple nu a oprit vânzările în acel moment și, în schimb, ar putea avea o disponibilitate limitată a produselor în urma unei cereri din partea Ucrainei.

CEO-ul Apple ‌Tim Cook‌ a declarat pe 24 februarie că este „profund îngrijorat” de situația din Ucraina și că Apple va „sprijini eforturile umanitare locale”.

Sancțiunile asupra băncilor au interferat și cu Apple Pay și multe bănci majore din Rusia nu pot folosi serviciile ‌Apple Pay‌ sau Google Pay, așa că nu sunt disponibile pentru oamenii din Rusia în acest moment.

Într -o declarație, Apple a declarat că a oprit, de asemenea, toate exporturile către canalul de vânzări din țară și a dezactivat traficul și incidentele live în Apple Maps din Ucraina, ca măsură de siguranță și de precauție pentru cetățenii ucraineni.

"Suntem profund îngrijorați de invazia rusă a Ucrainei și suntem alături de toți oamenii care suferă din cauza violenței. Susținem eforturile umanitare, oferim ajutor pentru criza refugiaților care se desfășoară și facem tot ce putem pentru a ne sprijini echipele din regiune.

Am luat o serie de acțiuni ca răspuns la invazie. Am întrerupt toate vânzările de produse în Rusia. Săptămâna trecută, am oprit toate exporturile către canalul nostru de vânzări din țară. Apple Pay și alte servicii au fost limitate. RT News și Sputnik News nu mai sunt disponibile pentru descărcare din App Store din afara Rusiei. Și am dezactivat atât traficul, cât și incidentele live în Apple Maps din Ucraina, ca măsură de siguranță și de precauție pentru cetățenii ucraineni. Vom continua să evaluăm situația și suntem în comunicare cu guvernele relevante cu privire la acțiunile pe care le întreprindem. Ne alăturăm tuturor celor din întreaga lume care cer pace", transmit reprezentanții Apple.

