Aproape 200 de ucraineni au fost eliberați din prizonieratul rusesc la sfârșit de an. Cel mai mare schimb dintre cele două tabere de la începutul războiului VIDEO FOTO

La sfârșit de an, Ucraina și Rusia au efectuat cel mai mare schimb de prizonieri, de la începutul războiului. Aproape 200 de ucraineni, prizonieri în Rusia, s-au întors la casele lor, unii după mai mult de doi ani de detenție. A fost cel de al 59-lea schimb de prizonieri între cele două tabere, de când Rusia a invadat Ucraina.

Majoritatea celor eliberați sunt soldați. Printre prizonieri s-au aflat, însă, și doi civili ucraineni. Oamenilor nu le venea să creadă că au scăpat din închisorile rusești, după ani de captivitate, relatează tvrinfo.ro.

Conform liderului de la Kiev, Volodimir Zelenski, printre soldatii eliberati din captivitate sunt apărători combinatului Azovstal, dar și cei de pe Insula Șerpilor și din orașul Mariupol.

"Acesta este cel mai important lucru, trebuie să îi aducem înapoi pe toţi oamenii noştri aflaţi în captivitate, toţi soldaţii şi civilii, fiecare dintre ei care aşteaptă întoarcerea. Vom continua să facem acest lucru", a declarat preşedintele Ucrainei.

De la începutul războiului și până acum, în total, 3956 de ucraineni au fost eliberați din prizonieratul rusesc, iar în acest an, 1.358 de ucraineni.

