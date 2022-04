Aproape 22.000 de militari ruși au fost uciși în Ucraina în două luni de război, potrivit Kievului

Ministerul ucrainean de Externe a anunțat duminică, 24 aprilie, că aproximativ 21.800 de militari ruşi au fost ucişi în Ucraina de la începutul războiului.

Guvernul de la Kiev mai anunţă în acest bilanţ că a doborât 179 de avioane şi 154 de elicoptere şi a distrus 873 de tancuri ruseşti.

Information on Russian invasion

Losses of the Russian armed forces in Ukraine, April 24 pic.twitter.com/Ct2Ylthjck