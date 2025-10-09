Rusia este în război de peste 3 ani și 7 luni și nimic nu pare că poate opri vărsarea de sânge a Kremlinului, nici chiar Donald Trump. Un apropiat al dictatorului Putin, propagandistul Vladimir Soloviov de la televiziunea națională, a făcut un îndemn înfricoșător la adresa unei puteri nucleare, Marea Britanie: ”Ardeți insula satanică”.

Soloviov, în vârstă de 62 de ani, este cunoscut pentru comentariile sale naționaliste, el stârnind și mai multe temeri legate de izbucnirea celui de-Al Treilea Război Mondial, cu un atac împotriva Marii Britanii, potrivit Mirror.

Propagandistul liderului rus, Vladimir Soloviov, a lansat această amenințare îngrozitoare la televiziunea de stat rusă, unde a minimalizat recentele incursiuni ale avioanelor de vânătoare în spațiul aerian al țărilor NATO și a susținut că adevărata provocare vine din Occident, sub forma rachetelor Tomahawk.

El a vorbit în cadrul emisiunii sale „Duminică seara cu Vladimir Soloviov”, unde a fost alături de expertul militar Evgeny Bujinsky, care a susținut că ucrainenii nu au nicio problemă în a efectua atacuri cu rachete Tomahawk, care pot ajunge adânc în teritoriul rus.

Ads

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut SUA să vândă rachete Tomahawk națiunilor europene, care apoi le-ar trimite Ucrainei. Rachetele Tomahawk au o rază de acțiune de 2.500 km. Întrebat luni de reporteri dacă a decis să furnizeze Ucrainei rachete Tomahawk, Trump nu a exclus această posibilitate.

Trump a spus că „a luat un fel de decizie”, adăugând: „Cred că vreau să aflu ce fac cu ele. Aș pune câteva întrebări. Nu vreau să escaladez acest război.”

Țările baltice sunt ținte prea mici pentru Rusia

Reacționând la declarația lui Bujinski privind disponibilitatea Ucrainei de a utiliza rachete Tomahawk, Soloviov a făcut comentariul său despre incendierea Regatului Unit, a relatat Express. El a spus: „Pentru Europa, totul pare permis”.

Ads

”Europa înțelege că Statele Unite nu o vor apăra, de aceea trebuie să atacăm Europa, mai ales că acum avem un motiv excelent să incendiem Marea Britanie. Regele este capul lor, dar, formal, cea mai înaltă funcție în cadrul bisericii lor este acum ocupată de o femeie, pentru prima dată”. „Jos cu insula satanică!”

Soloviov a făcut referire la numirea de vinerea trecută a Sarei Mullally de către Biserica Anglicană ca următorul arhiepiscop de Canterbury. Ea a devenit prima femeie care a ocupat funcția de șef ceremonial al creștinismului anglican la nivel mondial.

Bujinsky a răspuns: „Da, și eu cred la fel, dintr-un anumit motiv toată lumea este fixată pe Estonia ca următoarea țintă de atac a unui președinte Putin trădător și agresiv, sau a Letoniei sau a Lituaniei. Pentru ce? Cine are nevoie de acești pitici? Ce este de atacat?”

„Poți să-i lovești și asta e tot”, a răspuns Soloviov. Bujinsky a continuat: „Dacă vom ataca, ar trebui să atacăm țările care joacă un rol semnificativ în confruntarea cu Rusia. Vorbesc despre europeni (occidentali)”.

Ads