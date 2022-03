Primăria din Mariupol a transmis vineri, 25 martie, că aproximativ 300 de persoane ar fi fost ucise în teatrul din Mariupol, bombardat de aviaţia rusă la 16 martie, în care se adăposteau sute de oameni, conform AFP.

”Martori au informații potrivit cărora aproximativ 300 de persoane au fost ucise în Teatrul Dramatic din Mariupol într-un bombardament al unui avion rus”, anunţă într-o postare pe Telegram Primăria din Mariupol.

”Până la capăt, nu vrem să credem în această oroare. Până la capăt, vrem să credem că toată lumea este teafără. Însă mărturiile celor care se aflau înăuntrul acestei clădiri în momentul actului terorist spun contrariul”, afirmă primăria.

The first footage from inside Mariupol Theatre after the March 16th airstrike. Compare this to the fictions Russia has been spreading about the attack:https://t.co/velfL1YNll pic.twitter.com/WuVTFOMgJa