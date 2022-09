Imagini rare cu o teribilă armă de artilerie din SUA folosită de armata ucraineană. De ce sunt îngroziți rușii de „ploaia de oțel” - VIDEO

Un analist militar independent, de origine britanică, a dat publicității pe contul său de Twitter un video care surprinde momentul lansării de către trupele ucrainene a unor salve de rachete HIMARS, pe timp de zi.

Arma M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) este de proveniență americană și constă într-un dispozitiv mobil de artilerie, dezvoltat pe o platformă de tanc.

HIMARS este capabil să lanseze 12 rachete/minut, fiecare priectil conținând 644 de grenade M77, acoperind un kilometru pătrat cu o „ploaie” de explozibil – de unde și porecla „ploaia de oțel”.

James Rushton (JimmySecUK) – analist independent de politică externă/securitate stabilit la Kiev – a publicat imagini rare cu HIMARS în acțiune pe timpul zilei.

Ukrainian HIMARS/M270 rockets about to ruin some Russian's day in temporarily occupied Ukraine...🔥pic.twitter.com/Bp9Rn0Qmaj