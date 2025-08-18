Arma neobișnuită a ucrainenilor. Cum s-au apărat după infiltrarea infanteriei ruse pe frontul din Pokrovsk VIDEO

Autor: Alexandru Negrici
Luni, 18 August 2025, ora 07:57
2750 citiri
Arma neobișnuită a ucrainenilor. Cum s-au apărat după infiltrarea infanteriei ruse pe frontul din Pokrovsk VIDEO
Soldați ucraineni FOTO X/@ZelenskyyUa

O brigadă ucraineană care apără sectorul din jurul orașului Pokrovsk a folosit roboți tereștri înarmați cu mitraliere pentru a respinge o infiltrare a infanteriei ruse, potrivit relatărilor publicate de Euromaidan Press și comunicatelor unității. Brigada 93 Mecanizată a raportat că „sisteme robotice de asalt terestre au fost folosite pentru a elibera teritoriile ucrainene. Roboții, înarmați cu mitraliere, au tras asupra concentrației inamice, apropiindu-se practic de la mică distanță”.

Infiltrarea rusească semnalată anterior a constat în pătrunderea infanteriei pe lângă tranșeele ucrainene goale, până la aproximativ 15 kilometri nord de linia frontului, cu direcția spre vest, către satul Dobropillia, pe drumul T0515. Observatorii ucraineni au descris operațiunea rusă ca având drept scop încercuirea orașului Pokrovsk și, eventual, a localității Dobropillia, pentru a forța retragerea trupelor ucrainene.

Reacția forțelor ucrainene a inclus trimiterea de întăriri din partea Corpului 1 Azov al Gărzii Naționale, precum și intervenția brigăzilor de asalt aerian. Corpul 1 Azov a declarat că operațiunile de căutare și atac au eliberat șase sate, anunțând că a ucis 271 de ruși, a rănit 101 și a capturat 13, precizând și pierderi semnificative de echipament și armament inamic. Brigada 93 a relatat că și-a concentrat eforturile asupra localităților Gruzke și Vesele, desfășurând recunoaștere, diverse tipuri de sisteme fără pilot și artilerie.

Materiale video postate online de unitate însoțesc relatările: imaginile arată atacuri cu drone asupra trupelor și vehiculelor rusești și scene cu roboți terestri motorizati, echipați cu arme de foc, care traversează drumuri pavate și curți rezidențiale, executând focuri asupra pozițiilor inamice.

Specialiștii citați de Euromaidan Press subliniază diversitatea rolurilor pe care le preiau astfel de vehicule. „Acești roboți preiau roluri logistice, de evacuare, deminare și chiar de luptă”, a explicat corespondentul de război anglo-ucrainean David Kiricenko. El a adăugat că viziunea comandanților din prima linie este de a desfășura roboți pe tot frontul, astfel încât aceștia să îndeplinească misiunile cele mai riscante. În același timp, Kiricenko a remarcat că fiecare misiune UGV necesită totuși o echipă pentru operare și coordonare, echipă care poate fi plasată la distanță de linia frontului și care controlează roboții prin radio wireless sau cablu cu fibră optică.

Analiștii evidențiază și un factor structural. Andrew Perpetua a estimat un deficit de aproximativ 100.000 de infanteriști antrenați pentru forțele ucrainene, explicație avansată pentru existența tranșelor goale și pentru penetrările inițiale ale trupelor ruse pe teritoriul din spatele liniei. Observatorii notează că, deși roboții oferă un avantaj tehnologic în operațiuni izolate, ei nu înlocuiesc nevoia de rezerve operaționale și nu rezolvă problema mobilizării și redistribuirii unităților umane.

Brigada 93 Mecanizată, menționată în rapoarte ca ținând apărarea la sud de Ceasiv Iar, la circa 50 de kilometri est de Dobropillia, rămâne implicată în luptele din zona în care rușii avansează constant, în tentativa de a cuceri orașul-fortăreață Kostiantinivka.

Storm-1679, arma nevăzută a Rusiei. Publicațiile occidentale, imitate de o rețea de propagandă pentru a răspândi fake news-uri
Storm-1679, arma nevăzută a Rusiei. Publicațiile occidentale, imitate de o rețea de propagandă pentru a răspândi fake news-uri
O rețea pro-rusă de propagandă profită de evenimente mediatice importante pentru a difuza dezinformare, imitând instituții și publicații cunoscute, arată investigații ale trackerului de...
Zelenski și Trump, ultimele mesaje înainte de întâlnirea de la Washington: ”Ucraina nu poate adera la NATO. Unele lucruri nu se schimbă niciodată!”
Zelenski și Trump, ultimele mesaje înainte de întâlnirea de la Washington: ”Ucraina nu poate adera la NATO. Unele lucruri nu se schimbă niciodată!”
După discuțiile dintre liderul SUA, Donald Trump, și președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, Volodimir Zelenski a sosit luni, 18 august, la Washington DC. Liderul de la Kiev și...
#razboi Ucraina, #armata ucraineana, #roboti de lupta , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gestul facut de Diana Sucu, in finalul "nebun" de la Rapid - FCSB. Camerele TV au surprins totul
Digi24.ro
"Marionetele Kremlinului". Cum sunt instruiti profesorii rusi sa depisteze eventuale "porniri criminale" in randul studentilor straini
Adevarul.ro
Multinationalele iau in calcul majorarea preturilor sau relocarea din cauza taxelor suplimentare

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Modificări la legea pensiilor private. Se schimbă suma ce poate fi retrasă la pensionare și perioada maximă de plată lunară din pilonul II SURSE
  2. Storm-1679, arma nevăzută a Rusiei. Publicațiile occidentale, imitate de o rețea de propagandă pentru a răspândi fake news-uri
  3. Arma neobișnuită a ucrainenilor. Cum s-au apărat după infiltrarea infanteriei ruse pe frontul din Pokrovsk VIDEO
  4. Final în dosarul 2 Mai. Vlad Pascu află câți ani va sta după gratii
  5. Zelenski și Trump, ultimele mesaje înainte de întâlnirea de la Washington: ”Ucraina nu poate adera la NATO. Unele lucruri nu se schimbă niciodată!”
  6. O copilă de 11 luni a intrat în comă după ce a ingerat o pastilă de metadonă. Pe biberonul său au fost găsite urme de cocaină. Familia a ajuns după gratii
  7. A fost dezvăluit conținutul scrisorii trimise de Melania Trump lui Vladimir Putin. Ce i-a cerut prima doamnă a Americii. „A sosit timpul”
  8. Schimb de focuri mortal într-un club din New York. „Un act de violență tragic și fără sens”
  9. Serviciul Federal de Securitate al Rusiei acuză Ucraina că ar fi folosit pensionare ca "kamikaze" împotriva soldaților ruși VIDEO
  10. Avarie majoră în București. Zonele în care nu este apă caldă