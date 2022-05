Președintele Franței, Emmanuel Macron, a avut o nouă convorbire telefonică marți, 17 mai, cu omologul ucrainean, Volodimir Zelenski.

Principalele teme de discuție au fost aprovizionarea Ucrainei cu combustibil, sprijinul pe care Parisul îl oferă Kievului în domeniul apărării şi exportul produselor agricole ucrainene.

Zelenski a scris pe contul de Twitter că i-a comunicat omologului său francez ”cursul ostilităţilor”, informaţii cu privire la operaţiunea de salvare a soldaților din oţelăria Azovstal, dar şi ”viziunea perspectivelor procesului de negociere”.

În cadrul discuției, despre care liderul de la Kiev a spus că a fost ”lungă și semnificativă”, cei doi au vorbit și despre al șaselea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei.

