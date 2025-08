Imagini macabre pe frontul ucrainean: soldații ruși își ucid din ce în ce mai mult propriii camarazi răniți! Lângă front, răniții nu sunt transportați în centre medicale – ci sunt bătuți până la moarte sau împușcați. Acest lucru este demonstrat de imaginile surprinse de dronele de supraveghere ucrainene, scrie Bild.

Un nou videoclip arată: un rus rănit zace într-o tranșee, dar își mișcă în mod vizibil capul și brațele. Un alt soldat rus se apropie, îl inspectează scurt, apoi îi zdrobește craniul cu trei lovituri de patul puștii. Apoi trece peste tovarășul mort și pur și simplu merge mai departe.

În iunie 2024, trei soldați ruși au fost atacați de o dronă kamikaze. După ce cel din mijloc a căzut la pământ, camaradul său, care alerga în spatele lui, l-a împușcat în cap în timp ce trecea pe lângă el și apoi a mers mai departe.

Numeroase alte videoclipuri (inclusiv cele din octombrie 2024 și martie 2025) îi arată pe soldații ruși ucigându-și propriii camarazi. Majoritatea soldaților fuseseră răniți anterior de armata ucraineană.

Contextul crimelor: nu există un lanț de salvare pentru trupele de atac rusești din Ucraina. O evacuare blochează oameni pe care Rusia nu a planificat să îi aibă în prima linie.

Spre deosebire de armata ucraineană, care riscă zilnic viața a zeci de soldați pentru a evacua soldații răniți, forțele ofensive ale Rusiei operează la sol pe o „stradă cu sens unic”, după cum a explicat pentru BILD un coordonator al apărării ucrainene din apropierea orașului Pokrovsk.

„Pentru ei există o singură direcție”, spune ofițerul, care a dorit să rămână anonim. „Ori își îndeplinesc sarcina, ori mor. Dacă îi rănim, vor supraviețui doar dacă se vor întoarce singuri. Altfel, vor sângera până la moarte într-un subsol după ore sau zile.” Sau sunt împușcați în prealabil de unul dintre camarazii lor.

Derweil in Putins "Friedens"Truppe. Ein russischer Soldat tötet einen anderen verwundeten russischen Soldaten mit einem Sturmgewehrschuss in den Kopf. Russische Realität täglich an der Front pic.twitter.com/Qy2qp1UmVs