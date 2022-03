Armata rusă a ajuns în centrul orașului Mariupol: ”Luptele cu tancuri și mitraliere continuă”

Armata rusă a ajuns în centrul orașului-port Mariupol, din sud-estul Ucrainei, a confirmat vineri, 18 martie, primarul Vadim Boichenko.

Informația a fost făcută publică de jurnalistul BBC Hugo Bachega.

Mariupol Mayor Vadym Boichenko tells me fighting has reached the city centre, confirming earlier Russian reports. "Yes, they were really active today. Tanks and machine gun battles continue," he says. "Everybody is hiding in bunkers".