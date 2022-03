Peste 200 de școli, aproape 30 de spitale și 1.500 de clădiri rezidențiale au fost distruse de armata rusă în Ucraina, a anunțat luni, 7 februarie, purtătorul de cuvânt al președintelui Volodimir Zelenski, Mihailo Podoliak.

Potrivit acestuia, în urma atacurilor, peste 900 de așezări au rămas fără electricitate și căldură.

„Barbarii secolului XXI. Rusia a deteriorat/ distrus 202 școli, 34 de spitale, peste 1.500 de clădiri rezidențiale. Mai mult de 900 de localități sunt complet lipsite de curent electric, apă și căldură. Armata rusă nu este în stare să lupte împotriva altor armate, dar știe cum să ucidă civili!”, a scris Podoliak pe Twitter.

Barbarians of the XXI century. Russia damaged/destroyed 202 schools, 34 hospitals, 1500+ residential buildings. 900+ our settlements are completely deprived of light, water, heat. The Russian army doesn’t know how to fight against other armies. But it’s good at killing civilians pic.twitter.com/VAqaIurWN8