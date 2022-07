Armata lui Putin ar fi folosit bombe cu fosfor pe Insula Șerpilor VIDEO

Armata ucraineană acuză Rusia că a folosit muniţie incendiară cu fosfor în atacuri desfăşurate vineri asupra Insulei Şerpilor, la doar o zi de când Moscova şi-a retras forţele din avanpostul strategic din Marea Neagră, relatează The Guardian.

"Astăzi, în jurul orei 18.00... avioane SU-30 ale Forţelor aeriene ruse au desfăşurat atacuri cu bombe cu fosfor pe Insula Zmiinyi", a arătat aceasta într-o declaraţie, referindu-se la Insula Şerpilor.

Ministerul rus al Apărării a descris, joi, retragerea ca un "gest de bunăvoinţă" menit să arate că Rusia nu va sta în calea eforturilor ONU de a organiza exporturi protejate de cereale din Ucraina.

Today, at about 18:00, a pair of Russian Su-30 aircraft twice launched an air strike with phosphorus bombs on Snake Island pic.twitter.com/ccqW3Jtyh0

Vineri, armata ucraineană a acuzat Rusia că nu este capabilă "să-şi respecte chiar propriile declaraţii".

Declaraţia a fost însoţită de imagini video care arată un avion care lansează muniţie cel puţin de două ori pe insulă şi ceea ce par a fi dâre albe care se ridică.

In this video, you can see how the #Russians use phosphorus bombs in eastern #Ukraine.#UkraineWar #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/kklsgvW6VX