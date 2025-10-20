Armata rusă a deschis focul împotriva populației dintr-un oraș ucrainean. Imagini cutremurătoare cu civili executați FOTO/VIDEO

Imaginile dramatice surprind realitatea cutremurătoare a conflictului din Pokrovsk, unde civili nevinovați sunt prinși în mijlocul luptelor. Filmările din drone dezvăluie violența directă asupra populației și transformă orașul într-un spațiu periculos.

Un bărbat a fugit cu o femeie rănită în brațe către militarii ucraineni, după ce trupele ruse au deschis focul asupra civililor pe străzile din Pokrovsk. Scenele dramatice au fost surprinse de un militar ucrainean cu ajutorul unei drone Mavic, arată Adevărul.ro

Imaginile au fost făcute publice de prezentatorul TV ucrainean Denis Hristov pe canalul său de Telegram „Dutchman” în data de 19 octombrie. Armata rusă a pătruns recent în centrul orașului Pokrovsk și a lăsat în urmă „un adevărat cimitir al localnicilor”. Cadavrele civililor împușcați se află chiar în centrul orașului, iar zona gării a devenit locul de execuție a cel puțin trei persoane, a declarat Hristov.

😡 Execution in Pokrovsk? Drone captured bodies of civilians In Pokrovsk, Russian occupiers shot civilians. A volunteer known by the call sign "Dutchman" reported that a drone recorded the bodies of three killed people and a wounded woman. Footage shows a man later carrying her… pic.twitter.com/mGVKBksZvR — NEXTA (@nexta_tv) October 20, 2025

În înregistrare se pot vedea mai mulți civili împușcați pe stradă, printre care un bărbat în vârstă, o femeie care mergea pe bicicletă și o altă femeie rănită la picioare. Aceasta din urmă a fost salvată de un localnic care a fugit cu ea în brațe către pozițiile Forțelor Armate ale Ucrainei.

