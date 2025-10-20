Armata rusă a deschis focul împotriva populației dintr-un oraș ucrainean. Imagini cutremurătoare cu civili executați FOTO/VIDEO

Autor: Daniel Groza
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 10:25
1009 citiri
Armata rusă a deschis focul împotriva populației dintr-un oraș ucrainean. Imagini cutremurătoare cu civili executați FOTO/VIDEO
Armata rusă a deschis focul împotriva civililor FOTO X/Nexta

Imaginile dramatice surprind realitatea cutremurătoare a conflictului din Pokrovsk, unde civili nevinovați sunt prinși în mijlocul luptelor. Filmările din drone dezvăluie violența directă asupra populației și transformă orașul într-un spațiu periculos.

Un bărbat a fugit cu o femeie rănită în brațe către militarii ucraineni, după ce trupele ruse au deschis focul asupra civililor pe străzile din Pokrovsk. Scenele dramatice au fost surprinse de un militar ucrainean cu ajutorul unei drone Mavic, arată Adevărul.ro

Imaginile au fost făcute publice de prezentatorul TV ucrainean Denis Hristov pe canalul său de Telegram „Dutchman” în data de 19 octombrie. Armata rusă a pătruns recent în centrul orașului Pokrovsk și a lăsat în urmă „un adevărat cimitir al localnicilor”. Cadavrele civililor împușcați se află chiar în centrul orașului, iar zona gării a devenit locul de execuție a cel puțin trei persoane, a declarat Hristov.

În înregistrare se pot vedea mai mulți civili împușcați pe stradă, printre care un bărbat în vârstă, o femeie care mergea pe bicicletă și o altă femeie rănită la picioare. Aceasta din urmă a fost salvată de un localnic care a fugit cu ea în brațe către pozițiile Forțelor Armate ale Ucrainei.

Rusia are nevoie de 108 ani să ocupe toată Ucraina, dacă continuă în ritmul de acum. Putin ar trebui să trăiască până la 181 de ani ca să își vadă visul îndeplinit
Rusia are nevoie de 108 ani să ocupe toată Ucraina, dacă continuă în ritmul de acum. Putin ar trebui să trăiască până la 181 de ani ca să își vadă visul îndeplinit
Războiul lui Putin din Ucraina are șanse să se transforme în al doilea război de 100 de ani. La fel ca lupta medievală dintre Anglia și Franța, confruntarea dintre Moscova și Kiev ar putea...
De ce vrea Putin să controleze total Donbasul. Experții spun că cedarea regiunii, așa cum i-a impus Trump lui Zelenski, nu va opri războiul din Ucraina
De ce vrea Putin să controleze total Donbasul. Experții spun că cedarea regiunii, așa cum i-a impus Trump lui Zelenski, nu va opri războiul din Ucraina
Controlul complet al Donbasului de către Rusia, dorit de Vladimir Putin, ar putea oferi armatei ruse poziții strategice pentru reluarea atacurilor asupra Ucrainei. Analiștii Institutului...
#razboi Ucraina, #civili, #executii, #armata rusa , #Razboi Ucraina
