Armata rusă „intră la apă” în Ucraina. O barjă cu militari și armament, distrusă de ucraineni pe frontul de est

O barjă rusească încărcată cu militari și armament a fost distrusă în timp ce încerca să creeze un punct de trecere peste râul Nipru, în zona Nova Kakhovka, potrivit Comandamentului de Sud al Ucrainei.

Pe Frontul de Est, ucrainenii au recucerit localitatea Bilohorivka din apropierea orașului Lisiceansk. Este vorba despre un teritoriu de dimensiuni mici, însă cu o valoare simbolică deosebită, deoarece arată că rușii încep să piardă teritoriile din Luhansk.

Separatiștii ruși din Donbas încep să simtă tot mai puternic presiunea contraofensivei ucrainene și vor organizarea imediată a unor „referendumuri” locale astfel încât Donețk și Luhansk să fie recunoscute ca fiind teritorii rusești și să fie anexate la Rusia.

Pe de altă parte, armata ucraineană continuă atacurile aeriene asupra blindatelor rusești în regiunea Harkov. Imagini video din timpul unui astfel de atac au fost postate pe Twitter.

Destruction of Russian armored vehicle by artillery of the Ukrainian Airborne Assault Forces in the Kharkiv region. Something else is burning nearby. pic.twitter.com/6BZPIMUzqM