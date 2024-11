Rușii au pus mâna pe o comoară în Ucraina. Mineralul rar care se află într-o zonă cucerită recent FOTO

Rusia revendică joi, 14 noiembrie, cucerirea satului Voznesenk, situat în apropiere de Kutahove, în regiunea Doneţk, în estul Ucrainei, unul dintre sectoarele frontului în care trupele sale înaintează împotriva unei armate ucrainene care se află în recul de mai multe luni, relatează AFP.

Voznesenk se află la mai puţin de zece kilometri nord de Kurahove, un oraş cu 18.000 de locuitori înainte de război, în apropierea căruia se află un zăcământ de litiu, un mineral rar.

”Forţele ruse au continuat să avanseze profund în apărarea inamicului şi au eliberat localitatea Voznesenka”, în regiunea Doneţk (est), anunţă în raportul zilnic Ministerul rus al Apărării.

Armata rusă se află în prezent la intrarea în periferia acestui oraş, situat în apropierea unui lac de acumulare.

🇷🇺❗️Soldiers of the #Russian Armed Forces liberated Voznesenka — The Ministry of Defense.

➢ Units of the "⭕️" Group of Forces liberated the settlement of Voznesenka at the junction of Pokrovsk and Kurakhovo directions in the Donetsk People's Republic. pic.twitter.com/Yy6DheICZD