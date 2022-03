Armata rusă din Ucraina este în "completă dezordine". Soldați înregistrați plângând când li se ordonă "trageți în tot ce mișcă!" AUDIO

Soldații ruși care iau parte la invazia Ucrainei sunt în „completă dezordine”, potrivit înregistrărilor vocale obținute de o companie britanică de informații.

Mesajele radio interceptate indică faptul că trupele refuză să se supună ordinelor comandamentului central de a bombarda orașele ucrainene și se plâng că rămân fără provizii de alimente și combustibil.

Înregistrările se numără printre cele aproximativ 24 de ore de material obținut de firma de informații ShadowBreak de la începutul invaziei Ucrainei săptămâna trecută.

Înregistrările înglobează inclusiv fragmente cu soldați care plâng în timp ce li se ordonă "trageți în tot ce mișcă!", arată New York Times, citând un oficial din Pentagon. Publicația mai scrie că acești soldați își sabotează vehiculele militare pentru a evita luptele.

Înregistrarea audio a unor convorbiri în care soldații ruși plâng, în linkul de mai jos:

We also heard them cry during a fight near Kharkhiv, as heard in this recording. But also had fuel issues, trouble coordinating because lack of maps, ... While also requesting air support or talking about Iskander strikes. https://t.co/ouOWie1t1G

Într-o altă conversație, un soldat întreabă nervos când va ajunge mâncarea şi combustibilul. ”Suntem aici de trei zile! Când naiba va fi gata?“, spune acesta.

În alt mesaj, într-un schimb tensionat de replici, același soldat îi amintește unui coleg care vorbeşte de la un centru de comandă că nu poate folosi artileria într-o zonă plină de civilii.

Alte înregistrări arată că soldaţii ruşi refuză ordinul de luptă, în timp ce un mesaj text trimis de un militar mamei sale ar fi spus: „Singurul lucru pe care îl vreau acum este să mă sinucid”.

Într-un interviu acordat pentru The Telegraph, fondatorul ShadowBreak, Samuel Cardillo, în vârstă de 26 de ani, a precizat că mesajele de radio au fost primite de la radioamatori.

”Ceea ce am descoperit este că armata rusă invadatoare operează într-o dezordine totală. Nu au nicio idee încotro se îndreaptă şi cum să comunice corect între ei.

Au fost perioade în care i-am auzit pe soldaţii ruşi când se insultau unul pe celălalt”, a declarat acesta.

Potrivit fondatorului firmei britanice de informaţii geospaţiale, unele dintre mesaje sunt o dovadă a ”crimelor de război”, deoarece au dezvăluit ordinul de a trage rachete în zonele urbane, potrivit Adevărul.

Oficialul de la Pentagon a mai declarat pentru New York Times că un număr semnificativ de soldați ruși sunt tineri nepregătiți pentru un război la scară largă. Ei suferă, de asemenea, de moralul scăzut și lipsa de resurse, inclusiv alimente și combustibil, a mai spus oficialul.

Evaluarea se bazează, într-o mare măsură, pe declarațiile date de soldații ruși capturați. Debandada din rândul soldaților este motivul pentru care convoiul de tancuri și vehicule blindate din apropierea Kievului, lung de peste 50 de kilometri, se târâie înspre destinație în ultimele câteva zile, se mai arată în raport, prezentat pe larg de publicația Daily Mail.

Using publicly available web radio receiveir (webSDR), callsigns of Russian military units and roles were discovered. Reports of losses, injuries, ... everything can be heard. Even them swearing at their own crew, such as in this recording.https://t.co/pJbPR5thR0