Armata SUA a lansat un program mai avansat pentru pregătirea trupelor ucrainene VIDEO

Armata americană a lansat un program extins și mai sofisticat de pregătire a forțelor ucrainene, care se concentrează pe lupte pe scară largă și este conceput pentru a consolida capacitatea Ucrainei de a recupera teritoriul de la forțele rusești, a declarat duminică cel mai înalt general al Pentagonului, citat de BBC.

Generalul Mark A. Milley, președintele șefului Statului Major interarme al SUA, a declarat că antrenamentul a început duminică în zona de antrenament Grafenwoehr din Germania și va continua timp de cinci sau șase săptămâni, potrivit unui raport al Washington Post.

Aproximativ 500 de soldați vor trece prin versiunea inițială a antrenamentului, axat pe ceea ce armata numește războiul cu arme combinate, în care tancurile, artileria, vehiculele de luptă și alte arme sunt „suprapuse pentru a maximiza violența pe care o provoacă”, conform Post.

„Vrem ca ucrainenii să aibă capacitatea de a-și apăra cu succes țara”, a declarat Milley. „Ucraina nu face altceva decât să se apere, iar ei încearcă să elibereze Ucraina ocupată de Rusia”.

„Va fi nevoie de puțin timp”, a adăugat Milley. „Cinci, șase, șapte, opt săptămâni, cine știe. Vom vedea ce se va întâmpla aici. Dar, în ceea ce privește caracterul critic, nevoia este acum”.

Conform unor imagini publicate de Nexta pe Twitter, aproximativ 100 de ucraineni au ajuns de la la baza militară americană din Oklahoma, unde vor fi instruiți să folosească sistemul de rachete Patriot.

