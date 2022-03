Armata ucraineană a pierdut controlul asupra orașului Izium, din estul țării VIDEO

Rusia ar fi preluat controlul orașului ucrainean Izium, aflat la sud de Harkov.

Anunțul a fost făcut joi seară, 17 martie, de jurnalistul Jack Detsch, acreditat la Pentagon, care citează un oficial american din domeniul Apărării.

Russia has taken control of the Ukrainian town of Izyum, south of Kharkiv, in an effort to cut off 🇺🇦 troops in the east: senior U.S. defense official.