Ucrainenii ar fi recucerit un oraș vital din Donețk. Importanța strategică a victoriei: ar putea tăia Rusiei legătura între Donbas și Crimeea

Armata ucraineană ar fi recâștigat sâmbătă, 12 martie, controlul asupra orașului Volnovaha din sud-estul Ucrainei, distrus în urma invaziei ruse.

Potrivit informațiilor făcute publice de OSINTdefender, armata ucraineană a lansat o confraofensivă în orașul aflat la nord de Mariupol, asediat de trupele ruse.

There are Initial Reports coming out that a Ukrainian Counteroffensive has Secured the town of Volnovakha in the Donetsk Region effectively breaking the Siege on the Ukrainian held Coastal city of Mariupol which is just South of the town and the Key Donetsk-Mariupol Highway.