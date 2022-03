Armata ucraineană "vrea și este capabilă" să recucerească teritoriile ocupate de Rusia. SUA se arată încrezătoare în victoria Kievului

Ucraina "vrea și este capabilă" să preia controlul asupra teritoriilor ocupate de armata rusă, a declarat luni, 22 martie, un înalt oficial american al Apărării.

Informația a fost făcută publică de jurnalistul Jack Detsch, acreditat la Pentagon.

”SUA au indicii că Ucraina este acum ”capabilă” să recupereze teritoriul ocupat de armata rusă.

Armata ucraineană încearcă acum să-i alunge pe ruși din Izium, în estul Ucrainei, iar în Nikolaev a ținut piept atacurilor”, a scris jurnalistul pe Twitter.

