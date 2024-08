Forțele armate ucrainene încearcă să treacă din nou granița, într-o regiune a Rusiei învecinată cu Kursk

Mai multe canale rusești de Telegram au lansat informația că armata ucraineană încearcă să pătrundă și în regiunea Belgorod, la trei săptămâni după ce au început incursiunea în Kursk. Luptele ar avea loc în dimineața zilei de marți, 27 august, în sudul Belgorodului, unde peste 500 de soldați ucraineni ar fi atacat două puncte de trecere.

Belgorod, învecinată cu regiunea Kursk, atacată de armata ucraineană în 6 august, este a doua regiune din Rusia unde autoritățile au început evacuarea civililor în urmă cu câteva săptămâni.

Nekoteievka, Șebekino și Zuravlevka sunt punctele unde se defășoară lupte la granița dintre Ucraina și Belgorod, scrie The Guardian.

Informațiile de pe canalele Telegram sunt însă contradictorii.

Guvernatorul regiunii Belgorod, Viaceslav Gladkov, a negat informațiile, menționând că singurele surse de încredere sunt canalele oficiale ale autorităților din Rusia.

❗️ Kremlin propagandists massively report fighting on the border and an attempted breakthrough by the AFU into the Belgorod region

The Shot telegram channel writes about fighting near the Belgorod village of Nekhoteyevka; a post about the fighting near Nekhoteyevka was also… pic.twitter.com/Xh4yAvhxT4