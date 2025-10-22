Europa riscă să-și compromită viitoarea autonomie strategică din cauza refuzului de a lua decizii dificile în domeniul apărării, avertizează fostul comandant al armatei ucrainene, generalul Valerii Zalujnîi.

Într-un articol publicat de Eastern Flank Institute, generalul afirmă că în prezent se conturează o doctrină militară fundamental nouă, ce va da naștere unor forțe armate compuse din sisteme autonome, roboți și inteligență artificială – o transformare care ar urma să fie finalizată până în anul 2030.

„Aceste forțe vor combina tehnologia avansată cu experiența acumulată și cu doctrinele existente, iar cel mai important este că vor putea scala aceste capabilități la nivelul necesar”, a precizat fostul șef al Statului Major General al Ucrainei.

„Ucrainenii cumpără timp pentru Europa, dar bătălia pentru securitate începe abia acum”

Generalul Zalujnîi susține că unul dintre principalele eșecuri în pregătirea pentru război a fost amânarea deciziilor nepopulare, în favoarea confortului politic și a promisiunilor populiste. Același tipar, avertizează el, poate fi observat astăzi în rândul liderilor europeni, notează euromaidanpress.com.

„Accelerarea pregătirii instituționale în domeniul apărării, într-o societate democratică, necesită un dialog cu publicul. Întrebarea este: cine va iniția acest dialog primul – guvernele europene sau armata rusă?”, afirmă Zalujnîi.

El adaugă că, în prezent, ucrainenii „luptând pentru propria supraviețuire, câștigă timp pentru vecinii lor europeni”.

Europa – pregătită pentru o nouă arhitectură de securitate?

Deși au existat numeroase forumuri și discuții atât în Ucraina, cât și în Europa, generalul atrage atenția că până acum a fost elaborat un singur document strategic comun la nivel european – „Cartea Albă Europeană pentru Apărare: Pregătire până în 2030”.

Documentul evidențiază pentru prima dată nevoia unei autonomii strategice europene față de Statele Unite. Însă, în opinia lui Zalujnîi, fondurile alocate pentru atingerea obiectivelor propuse sunt „clar insuficiente”.

Europa, încă dependentă de umbrela de securitate americană

Potrivit fostului comandant ucrainean, o întrebare esențială rămâne dacă statele membre ale Uniunii Europene și liderii acestora sunt dispuși să acorde prioritate apărării, chiar dacă acest lucru ar însemna reducerea nivelului de trai.

În prezent, peste 60% din achizițiile europene de armament sunt realizate în Statele Unite. Zalujnîi subliniază că însăși construcția UE s-a bazat pe ideea de pace și stabilitate, garantată de protecția oferită de NATO și Washington.

„UE nu dispune încă de mecanisme clare de obligativitate. Prin urmare, punerea în aplicare a propunerilor din Cartea Albă se bazează mai degrabă pe motivație și încurajare decât pe angajamente ferme”, explică Zalujnîi.

Această lipsă de structură coercitivă înseamnă că, în termeni practici, securitatea europeană va continua să depindă de Statele Unite, în pofida dorinței declarate a statelor membre de a-și asuma o mai mare responsabilitate.

Lipsa unor structuri militare comune în UE

În plus, documentul strategic european nu prevede în mod explicit crearea unor structuri militare comune în cadrul UE sau a instituțiilor care să le coordoneze.

Pentru a construi cu adevărat capabilități militare europene, Zalujnîi propune o transformare integrată în mai multe direcții:

-dezvoltarea și aplicarea tehnologiilor de vârf;

-reformarea profundă a industriei de apărare, prin programe de stat riguroase;

-revizuirea sistemelor logistice și de achiziții pentru a răspunde rapid noilor cerințe;

-coordonarea între procesele de pe câmpul de luptă și cele instituționale, pentru atingerea obiectivelor politice;

-reformarea structurilor forțelor de apărare;

-elaborarea de noi doctrine de instruire și desfășurare a capacităților de apărare.

Totuși, avertizează el, în absența unor mecanisme clare de responsabilizare, „discuțiile privind autonomia strategică a Europei față de SUA sunt premature”.

Ucraina, partener esențial în reformarea apărării europene

În final, generalul afirmă că, în pofida vulnerabilităților actuale, colaborarea dintre UE și Ucraina poate contribui la accelerarea reformelor în domeniul apărării.

„Ucraina poate împărtăși nu doar suferința sa, ci și experiența unică a războiului modern. Aceasta ar putea sprijini Uniunea Europeană în îmbunătățirea strategiilor sale de apărare, dincolo de simpla cooperare industrială”, concluzionează Valerii Zalujnîi.

