Putin a amenințat din nou Occidentul cu utilizarea armelor nucleare miercuri, 13 iunie. Arsenalul nuclear al Rusiei include un număr record de focoase, dar o parte dintre ele sunt scoase din serviciu. Care este puterea nucleară a Rusiei și cum arată valiza care este întotdeauna aproape de președintele rus?

„Armele există pentru a le folosi. Avem propriile noastre principii”, a declarat Putin cu privire la o posibilă escaladare a conflictului. Rusia deține cea mai mare rezervă de focoase nucleare din lume.

Moștenite de la Uniunea Sovietică, numărul armelor nucleare ale Rusiei ajunge la 5.580, potrivit Federației Savanților Americani, citată de Hotnews.ro. 1.200 dintre ele sunt scoase din serviciu, dar cele mai multe sunt intacte.

Din cele 4.380 de focoase nucleare rămase, 1.710 focoase strategice sunt desfășurate pe rachete balistice terestre și cu lansare de pe submarine sau în bazele bombardiere strategice. În timpul războiului rece, Rusia deținea aproape 40.000 de focoase nucleare.

„Principiile proprii” menționate de Putin sunt explicate în doctrina nucleară publicată în urmă cu câțiva ani. Președintele rus este singurul care poate decide folosirea armelor nucleare, dacă Rusia este atacată cu arme de distrugere în masă (inclusiv nucleare) sau „atunci când însăși existența statului este pusă în pericol”.

Pentru a lua decizii pe moment, Vladimir Putin ține aproape valiza nucleară „Cheget”, poreclită după vârful Cheget din Munții Caucaz, care are o înălțime de 3.769 metri.

Russian TV shows rare glimpse of nuclear briefcase

On December 5, Zvezda, a TV channel run by Russia's Ministry of Defense, gave a detailed view of the "nuclear suitcase". It marked the first time such a device was permitted to be opened on national television. pic.twitter.com/9VtRD8lkfc