Arme în valoare de peste 800 de milioane de dolari vor ajunge din SUA în Ucraina. Care sunt țările europene care plătesc pentru ele
Atac rusesc în Kiev Foto: Captură video/X/@BohuslavskaKate

Departamentul de Stat american a aprobat vânzarea de arme în valoare de 825 de milioane de dolari către Ucraina, a anunțat joi Agenția pentru cooperare în domeniul apărării și securității.

Guvernul ucrainean a solicitat achiziționarea a până la 3.350 de rachete ERAM (Extended Range Attack Munition) cu rază extinsă de acțiune și tot atâtea sisteme GPS/INS (Embedded GPS/Inertial Navigation Systems) integrate cu SAASM (Selective Availability Anti-Spoofing Module), cod Y sau cod M, a anunțat agenția, care face parte din Departamentul Apărării al SUA, într-un comunicat.

În plus, pachetul propus include containere pentru rachete, lansatoare, piese de schimb, consumabile, echipamente de reparații, software pentru arme, hardware și software pentru planificarea misiunilor, precum și instruire de personal, suport logistic și servicii de inginerie.

Oficialii americani spun că vânzarea va consolida capacitățile de securitate ale Ucrainei și va contribui la capacitatea sa de a răspunde amenințărilor actuale și viitoare, precum și de a desfășura misiuni de autoapărare și stabilitate regională. Declarația precizează că Ucraina va utiliza fonduri străine furnizate de Danemarca, Olanda și Norvegia, precum și fonduri din programul de asistență militară al SUA. „Vânzarea nu va schimba echilibrul militar fundamental din regiune”, a declarat DSCA.

În acest moment nu a fost propus niciun acord de compensare, iar orice astfel de acord va face parte din negocierile dintre cumpărător și antreprenor, se arată în comunicat, a relatat Tanjug.

