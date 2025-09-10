Ce înseamnă Articolul 4 NATO pe care Polonia vrea să-l activeze după incursiunea fără precedent a dronelor rusești

Mai multe drone rusești au pătruns până la 50 km în teritoriul Poloniei, distrugând proprietăți și forțând activarea apărării aeriene și mobilizarea avioanelor aliate F-16 și F-35. Varșovia se pregătește să aducă subiectul în fața Consiliului Nord-Atlantic, declanșând consultări urgente între aliați, conform Articolului 4, precursor al principiului apărării colective.

Articolul 4 nu obligă la acțiune militară, dar prevede discuții colective atunci când un stat membru consideră că securitatea sau integritatea sa teritorială sunt amenințate. Această prevedere a fost utilizată ultima dată în februarie 2022, imediat după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, arată Profit.ro.

Pas premergător activării Articolului 5

Activarea Articolului 4 este pasul premergător Articolului 5, care stabilește principiul apărării colective: un atac asupra unei țări membre este considerat atac asupra tuturor. Toate țările membre sunt obligate să răspundă și să ofere asistență.

Incidentul nocturn a fost descris drept fără precedent. Armata poloneză a confirmat că mai multe vehicule aeriene fără pilot au traversat spațiul său aerian în timpul unui atac masiv cu drone asupra Ucrainei.

„Acesta este un act de agresiune care reprezintă o amenințare reală la siguranța cetățenilor noștri”, se arată într-o declarație a Forțelor Armate Poloneze.

Premierul Donald Tusk a confirmat consultările cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, și cu guvernele aliate.

