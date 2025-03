Asul din mâneca lui Putin, în opinia fostului reprezentant al României la Comandamentul NATO de la Bruxelles. Trump, provocat să reziste sfidării liderului rus

Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu consideră că asul din mâneca lui Vladimir Putin este dorinţa lui Donald Trump de a aduce pacea cu orice preţ, chiar şi cu preţul capitulării Ucrainei. Potrivit acestuia, Putin are o atitudine sfidătoare faţă de Trump, care nu are „niciun fel de condiţionări”, însă nu este exclus un revers al medaliei, în funcţie de gradul de toleranţă al preşedintelui american.

”Deocamdată, cum spunea Trump, cărţile sunt la Putin şi continuă să le joace, chiar cu succes. Deci precondiţiile pe care le pune sunt din ce în ce mai evidente. Ca atare, el speculează această dorinţă, i-aş spune eu, pe care a lansat-o în spaţiul public internaţional Trump, că va fi cel care va aduce pacea în Ucraina. Putin spune, ”de acord, Donald, tu aduci pacea, însă pacea înseamnă respectarea condiţiilor pe care eu o să le cer”, în definitiv, vrând capitularea Ucrainei, militară şi politică. Drept dovadă că face şi un joc nepoliticos, ca să nu-i spun de sfidare: întârzie la convorbirea telefonică cu Trump, nu admite propunerea de încetare a focului şi armistitiu pe 30 de zile, vine cu o variantă parţială din propunerile iniţiale ale lui Zelenski de încetare a focului în spaţiul aerian, la loviturile în adâncime, cu aviaţia şi cu dronele, de încetare a luptelor navale în Marea Neagră, admite doar încetarea lovirii infrastructurii energetice, continuând cerinţele care ţin tot de capitularea militară şi implicit politică a Ucrainei, să se oprească ajutorul pe care Statele Unite continuă să-l dea Ucrainei”, a declarat joi, 20 martie, pentru News.ro, generalul (r) Virgil Bălăceanu, fostul reprezentant al României la Comandamentul NATO de la Bruxelles.

Întrebat de ce crede că acceptă Donald Trump toate aceste lucruri din partea lui Putin, generalul Bălăceanu a răspuns că preşedintele american acceptă pentru că el vrea „să aducă pacea cu orice preţ în Ucraina, chiar dacă acest preţ este capitularea Ucrainei.

”Pentru prestigiu personal şi pentru ceea ce a spus, ”mi-am propus să aduc pacea în Ucraina şi am adus-o”, chiar cu preţul capitulării Ucrainei. Deocamdată, asta se vede, vom vedea mai departe. Pentru că Putin are o atitudine sfidătoare faţă de Trump, dincolo de faptul că nu uită niciodată să menţioneze această deschidere a Statelor Unite, problematica legată de perspectiva unor relaţii economice, reluarea discuţiilor cu privire la armele nucleare strategice. Toate aceste cuvinte de apreciere, între ghilimele absolut mieroase, nu fac altceva decât să-l menţină pe Trump în capcana pe care i-a pregătit-o Putin din momentul în care a aflat că acesta este ferm decis să oprească războiul din Ucraina. Acesta este asul lui din mânecă: dorinţa de pace a lui Trump, care nu are niciun fel de condiţionări. Condiţionările, le putem spune precondiţii, că ele sunt legate de discursul lui Putin, al lui Lavrov, al lui Peskov, încep să apară destul de evident. Ei spun pace, pace sigură, pace solidă, dar înţeleg, prin această pace, crearea condiţiilor de capitulare militară şi politică a Ucrainei”, a afirmat Bălăceanu.

În ceea ce priveşte discuţiile dintre Donald Trump şi Volodimir Zelensky, generalul Bălăceanu a spus că preşedintele ucrainean este favorabil cooperării economice cu Statele Unite.

„Ştim de cooperarea economică legată de pământurile rare, posibil să apară o cooperare economică şi în domeniul energetic, dar mă îndoiesc că Trump va accepta ca centrala nucleară de la Energodar - Zaporojie să fie cedată ucrainienilor. Ruşii spun de fiecare dată, un punct al eventualelor discuţii pentru pace îl reprezintă şi situaţia de pe teren, realitatea de pe teren. Adică ceea ce au cucerit şi ce vor mai cuceri până în momentul în care presupunem că va fi o încetare a focului şi un armistiţiu şi începerea discuţiilor de pace, dar care să contureze un acord de pace care înseamnă, repet, din punct de vedere al Moscovei, capitularea Ucrainei, pământurile respective, teritoriile respective sunt ale Federaţiei Ruse”, a mai explicat generalul Bălăceanu.

În opinia generalului, în aceste condiţii, pacea pare a fi destul de departe, dat fiind că ruşii au cel puţin zece condiţionări fără de care, spun ei, nu vor opri războiul.

Potrivit lui Bălăceanu, rămâne de văzut cât rezistă Donald Trump cu atitudinea prietenoasă faţă de Putin şi faţă de poziţionarea acestuia.

„Posibil să asistăm la o schimbare de strategie a lui Trump în momentul în care vede că ceea ce propune nu are audienţă sau are o audienţă minimă în măsurile pe care le acceptă Putin. Nu excludem să asistăm la un revers al medaliei. Adică să spună ”Rusia nu acceptă propunerile noastre de pace, ca atare, aplicăm sancţiuni economice, vom continua sprijinul legat de apărarea Ucrainei şi vom menţine prezenţa în Europa”. Deci ne putem aştepta şi la aşa ceva. Este un scenariu mai puţin probabil, dar pe care nu-l excludem. Asta în funcţie de cât de mult va plusa Putin şi de cât de mult va tolera Trump acest lucru”, a conchis generalul Bălăceanu.

