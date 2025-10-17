Într-o încercare disperată de a redeschide un coridor logistic spre forţele izolate în apropiere de Dobropillia, armata rusă a lansat un atac de amploare în direcţia Pokrovsk, în regiunea Doneţk, zilele trecute. Acţiunea a inclus distrugerea unei conducte industriale de amoniac, eliberând un nor toxic pe câmpul de luptă, într-un gest rar întâlnit chiar şi în contextul acestui război brutal.

Gazul s-a deplasat spre vest, în direcţia liniilor ucrainene de comunicaţie terestră, însă efectul dorit de Moscova — paralizarea reacţiei ucrainene — nu s-a produs. În timp ce trupele terestre au fost într-adevăr împiedicate temporar să manevreze în zonă, unităţile de artilerie şi operatorii de drone ucraineni au continuat să funcţioneze fără întreruperi. Rezultatul: un dezastru pentru forţele ruse, scrie Euromaidan Press.

A 🇺🇦military analyst Shalin (@p6060083) published footage by the 🇺🇦225th Separate Assault Regiment showing drone strikes on RuAF motorcyclists who broke through to Volodymyrivka in the Dobropillia direction.https://t.co/IC7j7fXVIahttps://t.co/wAdutHpgkl https://t.co/sKpMyplyjZ pic.twitter.com/vLeSLI7dWR — Sitrep Links ENG (@SitrepLinksENG) October 10, 2025

Ads

Tentativă de pătrundere eşuată lângă Volodimirivka

Geolocalizările publicate de surse militare ucrainene arată primele momente ale atacului, când grupuri de motociclişti ruşi au fost interceptate în apropiere de Volodimirivka. Filmările surprind cum drone FPV ucrainene au vizat rapid aceste formaţiuni, lovind cu precizie motocicliştii care încercau să manevreze pe drumuri desfundate de noroi. Unele vehicule au fost proiectate în şanţuri, unde au explodat câteva secunde mai târziu.

În scurt timp, drumul a devenit un culoar blocat de epave în flăcări. Artileria ucraineană, care avusese timp să marcheze anticipat traseele posibile, a deschis focul sistematic asupra coloanei ruse. Pe măsură ce vehiculele blindate încercau să înainteze, viteza redusă le-a transformat în ţinte uşoare pentru dronele ucrainene, care au lovit în punctele vulnerabile — şenile, compartimentele motoarelor şi părţile posterioare ale transportoarelor.

Ads

„Strada morţii”, o nouă imagine a eşecului tactic

În ciuda desfăşurării impresionante — şase tancuri, inclusiv un model modificat de tip „tanc țestoasă”, peste 40 de vehicule blindate şi în jur de 40 de motociclete — ofensiva rusă s-a prăbuşit rapid. Infanteria care a încercat să se refugieze în clădirile distruse ale localităţii a fost urmărită neîncetat de drone, inclusiv octocoptere capabile să transporte muniţie grea.

În spatele coloanei, vehiculele au încercat să întoarcă în grabă, generând un ambuteiaj de proporţii, care a fost exploatat fără milă de artileria ucraineană. Până la căderea nopţii, imaginile aeriene au confirmat distrugerea a trei tancuri, 16 vehicule blindate, 41 de motociclete şi două autoturisme. Estimările preliminare vorbesc despre peste 100 de militari ruşi ucişi şi cel puţin 50 răniţi.

Video from the mechanized assault near Volodymyrivka two days ago. For the first time in a long while, we’ve been repelling armored attacks — for the second day in a row. Poor weather and over-armored “mangled” vehicles are what the russians rely on. Ads The weak spots are the… pic.twitter.com/dHjqhvHf8D — "Black Swan" 225th SAP (@blackswan_225) October 11, 2025

Ultimele încercări de rezistenţă au fost neutralizate în timpul nopţii

Din întreaga ofensivă, aproximativ 32 de soldaţi ruşi au reuşit să debarce în apropierea Volodimirivka. Doar 20 au reuşit să se adăpostească temporar în subsoluri şi printre ruine. Însă dronele ucrainene au continuat să vâneze orice mişcare pe timpul nopţii. Dimineaţa, potrivit brigăzii Azov, în localitate nu mai exista niciun semn de activitate.

Amoniacul — o armă inutilă în faţa superiorităţii tactice ucrainene

Detonarea conductei de amoniac de la Rusin Iar a fost o mişcare calculată, dar hazardată. Comandamentul rus spera ca norul toxic să forţeze retragerea temporară a ucrainenilor sau să întârzie reacţia lor. Realitatea de pe teren a demonstrat, însă, altceva: trupele ucrainene specializate în operarea dronelor şi a artileriei nu au fost afectate semnificativ de gaz, iar capacitatea lor de reacţie a fost crucială în respingerea asaltului.

Ads

Un eşec major care poate marca o schimbare de strategie

Condusă într-un moment în care condiţiile meteo se înrăutăţesc şi terenul devine din ce în ce mai dificil de traversat, ofensiva de la Volodimirivka pare a fi fost una dintre ultimele încercări ale Rusiei de a forţa o străpungere mecanizată în acest sector. Pierderile masive în tehnică militară şi personal fac improbabilă repetarea unui astfel de atac în viitorul apropiat.

Specialiştii militari citaţi de surse locale se aşteaptă ca Moscova să revină la tacticile de infiltrare cu trupe de infanterie slab echipate, într-o spirală repetitivă de atacuri costisitoare şi ineficiente, deja observată în alte puncte ale frontului.

Ads