Rușii se laudă cu un asalt ”cool” asupra ucrainenilor, pe motociclete: ”Aștept primele rapoarte despre atacuri pe biciclete” VIDEO

Rușii au făcut public recent un videoclip în care soldați apar pe motociclete în timpul unui atac asupra ucrainenilor.

Artileria rusă a bombardat pozițiile ucrainene și, ulterior, un grup de asalt pe motociclete s-a îndreptat cu viteză mare înspre ele pentru a le lua cu asalt. Nu este clar dacă finalul înregistrării surprinde soldați ruși care au ocupat tranșeele ucrainene sau este vorba de soldați ai Kievului filmați din dronă de operatorii ruși, notează hotnews.

Videoclipul a fost distribuit de Dmitri, administratorul site-ului War Translated.

”Aștept primele rapoarte despre atacuri pe biciclete”, a scris ironic acesta.

Putin is now sending his minions into banzai attacks on Ukrainian positions on motorcycles. We've already had golf carts, I'll be waiting for the first reports of bicycle assaults. pic.twitter.com/2yCLu87UNg